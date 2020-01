Si es tu perro recoge su excremento

Bajo el lema «El gos és teu. El barri, de totes i tots”, el Ayuntamiento de València ha lanzado una campaña de concienciación y civismo dirigida a las personas dueñas de mascotas para corresponsabilizarlas en la recogida de los excrementos de sus perros y en el mantenimiento de la limpieza en las vías urbanas. El vicealcalde y delegado de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha presentado la iniciativa, que se lleva a cabo con el apoyo de entidades vecinales y asociaciones de comerciantes.

Tal como ha explicado Campillo, «esta campaña es fruto, por una parte, de la firme voluntad del Gobierno municipal de mejorar el índice de aprobado que la ciudadanía otorgó a la limpieza de la vía pública, según los últimos barómetros municipales y la OCU; y por otra, del convencimiento de que, para conseguir una ciudad limpia es esencial generar una conciencia social».

El Ayuntamiento pone en marcha esta nueva campaña, que se asienta sobre cuatro supuestos: hay que despertar la conciencia de las personas dueñas de perros de su responsabilidad en la recogida de los excrementos de sus mascotas; el reconocimiento de que las demás personas no tienen por qué sufrir la dejadez propia; el convencimiento de que el problema no son los perros; y la conclusión de que el problema son las personas que no actúan con civismo, pero que la solución está en sus manos.

La campaña presenta la imagen de un perrito que interpela al espectador con un mensaje en una placa en la que advierte sobre las consecuencias económicas que puede haber para el dueño que abandone en la calle los excrementos de su mascota. Tal como se señala en el cartel, la sanción mínima prevista para estos casos asciende a 150 euros. La imagen ha sido cedida de manera desinteresada al Ayuntamiento de València por el Ayuntamiento de Viena (Austria).

Durante las próximas semanas, los mensajes e imágenes de la campaña se distribuirán por el mobiliario urbano (85 unidades en los mupis), y se emitirán por el canal de la EMT. Además, la iniciativa incluye dos acciones novedosas: se van a repartir 10.000 unidades de vinilos adhesivos entre los comercios de la ciudad, asociaciones de vecinos y vecinas, asociaciones falleras y dependencias municipales; y se van a instalar otras 1.000 unidades de carteles troquelados en forma de estaca que se clavará directamente sobre las zonas en las que se ha detectado una mayor presencia del estiércol animal. Finalmente, se van a habilitar dispensadores de bolsas en 616 papeleras de la ciudad, de manera que se facilite la recogida de los excrementos. Las bolsas son de tipo compostable, por lo que pueden ser depositadas en los contenedores marrones, de basura orgánica.

REDUCCIÓN DE EXCREMENTOS EN LAS CALLES DESDE 2016

El concejal ha dado a conocer las auditorias de medición de excrementos en vía pública realizadas en los últimos años, que miden la densidad en superficie (datos en unidades por 500 metros cuadrados). Los datos reflejan una tendencia a la reducción, con altibajos, desde 2016, «lo que es una consecuencia directa del incremento de los recursos que el Equipo de Gobierno destina a la limpieza urbana, que ha aumentado en 20 millones desde 2015, y a las políticas de mejora del espacio público», ha asegurado Campillo.

Si en el verano de 2016, la densidad superficial en vías públicas se situaba en 4,27 unidades por 500 m2, en el otoño de 2019 esta cifra ha caído hasta las 2,74 unidades. En el caso de los parques y jardines, las cifras son, lógicamente, más elevadas; pero también se refleja esa tendencia a la baja: 8,96 u/ m2 en el otoño de 2008, frente a 5,76 u/ m2 dos años después.

El vicealcalde y concejal ha anunciado la intención del Gobierno del Rialto de impulsar una gran campaña educativa y de comunicación ambiental que se pondrá en marcha durante este mandato, y que tendrá un carácter multivectorial, y transversal. «Pero mientras tanto no nos queremos quedar parados, y por eso hemos impulsado esta iniciativa, con los recursos disponibles que establecía la contrata con las empresas adjudicatarias de la limpieza urbana».

Campillo ha manifestado su confianza en los efectos positivos de que este tipo de acciones educativas, «con un carácter audaz y fresco»; y ha apelado a la corresponsabilidad de vecinos, vecinas y visitantes para «conseguir una ciudad cada día más limpia; una ciudad de barrios, amable y que se respeta a sí misma», ha señalado.