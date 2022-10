Un perito cuestiona la supervisión municipal del hinchable de Mislata

Un informe pericial de un ingeniero industrial constata las deficiencias encontradas por la Policía Nacional y cuestiona la labor supervisora del Ayuntamiento de Mislata en la pasada Feria de Navidad, en una de cuyas atracciones resultaron fallecidas dos niñas de 4 y 8 años y otras siete resultaron heridas al salir volando por el aire un castillo hinchable.



El accidente en el que fallecieron Vera, de 4 años, y Cayetana, de 8, se produjo el pasado 4 de enero en la citada feria, al verse afectada la atracción en la que se encontraban por una fuerte racha de viento.



El Juzgado de Instrucción número 4 de Mislata dirige esta investigación en la que constan como investigados, por el momento, el propietario y otro responsable del castillo hinchable y el ingeniero técnico que firmó los certificados de la instalación de esa atracción ferial.



El ingeniero que ha emitido el último informe -a petición del juez instructor- ha analizado todas las declaraciones de los investigados, de los progenitores de las víctimas y policías y otros miembros de los servicios de emergencias que intervinieron aquel día, además de material técnico, fotografías e informes de la Agencia Estatal de Meteorología para elaborar su pronunciamiento.



En un informe de 114 páginas, al que ha tenido acceso EFE, este técnico constata que la instalación de la feria se encontraba en un lugar diferente al que constaba en el proyecto que fue presentado al Ayuntamiento de Mislata.



En consecuencia, las atracciones se encontraban en un lugar distinto y en un orden no previsto, sin que haya constancia de que se elaborase un plano de emplazamiento real de las atracciones, y pese a estas "modificaciones sustanciales", indica el informe, el "Ayuntamiento autorizó la instalación de la feria".



En el caso del hinchable accidentado, hace constar que ni se registra con su nombre comercial, ni con las dimensiones correctas, ni con el nombre del titular, y además se instala sin un certificado de montaje "in situ".



Sobre las posibles causas del accidente, este ingeniero coincide con los informes policiales que ya obran en la causa y señala una racha de viento superior a 70 kilómetros por hora, anclajes insuficientes y en mal estado de conservación y deficiencias en la supervisión de la instalación.



Tras analizar las características del hinchable concluye que la velocidad máxima del viento en la que se debe utilizar este tipo de atracción es de 38 km/h, por lo que "debería haberse cerrado en cuanto se detectara una brisa" y subraya que "había previsión de viento para ese día y era necesario estar muy atento".



"Habría sido posible evitar el accidente si la instalación del hinchable se hubiese realizado de forma rigurosa. Con todos los anclajes (30) podría haber aguantado teóricamente hasta los 58,2 kilómetros por hora", apunta este perito, que añade justo a continuación que "si la ráfaga que le hizo levantarse fue de unos 70 km/h no hubiese podido evitarse".



La racha de viento que pudo haber levantado este hinchable y haber producido el accidente alcanzó los 72,4 kilómetros por hora, según las mediciones de la Agencia Estatal de Meteorología.



El informe pericial detalla que "durante la tarde del 4 de enero ya hubo rachas superiores a 30 km/h, por lo que se debería haber cerrado la atracción".



En este sentido, admite que "no es obligado -para los feriantes- disponer de anemómetro, pero el supervisor debería haber desalojado ante el movimiento del aire que excede la brisa moderada", es decir, "aquel que mueve ramas, levanta polvareda y papeles sueltos".



Del análisis del material de anclaje concluye que las cintas se encontraban en mal estado de conservación, con cuerdas rozadas o deshilachadas y hebillas oxidadas, y apunta que se estaban usando cintas de nylon de las que se usan para "collares de perro" de las que solo una estaba homologada.



Por otra parte, llama la atención sobre el hecho de que la instalación eléctrica de la feria debía disponer de un certificado emitido por la conselleria competente (no indica cuál) y que "no consta copia ni del proyecto eléctrico ni de presentación del mismo en la conselleria por parte del Ayuntamiento de Mislata".



En este mismo sentido, incluye fotografías de "cables eléctricos empalmados con cinta aislante y sin cubierta" que estaban por el suelo.