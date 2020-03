Descubre por qué Pepa una oyente de COPE Valencia se queda en casa ante el coronavirus

El coronavirus continúa azotando la Comunidad Valenciana pero en COPE Valencia queremos recordarte que es fundamental que sigas quedándote en casa para frenar así el virus y que no continúe la cadena de contagio. Seas niño, joven o de la tercera edad tu ayuda es fundamental. Pepa, una oyente de COPE muestra en antena su apoyo diario al sector sanitario. "Todos los días a las ocho salgo al balcón a aplaudir a todas las personas que están trabajando por nosotros, para cuidarnos y vencer al coronavirus," relata Pepa que no solo aplaude si no que además lo tiene claro; se queda en casa: "les ayudo sin salir de mi casa, estoy jubilada y soy persona de riesgo. Yo corto la cadena de contagios quédandome en casa."

Pepa es un ejemplo más de cómo siguiendo los consejos y las recomendaciones de las autoridades entre todos conseguiremos vencer al virus.

CONSEJOS GENERALITAT VALENCIANA PARA LOS GRUPOS DE RIESGO

- Evites salir de casa y avises a tus familiares y amistades que no te visiten. Si necesitas ayuda en tus tareas domésticas, en tu aseo personal o que te hagan la compra, intenta que sea siempre la misma persona y permanezca en tu domicilio el tiempo indispensable

- Tener una mascota puede ser de gran ayuda para hacer más llevadero el aislamiento en el domicilio, pero debes evitar sacarlo a pasear e intentar que otra persona lo haga por ti.

- Si se necesita alguna modificación o prescripción de tratamiento no es necesario acudir a un centro sanitario, solicítalo el número de teléfono de tu centro de salud, que aparece en el reverso de tu tarjeta SIP.

Además la Consellería de Sanitat recuerda que debes ventilar con asiduidad tu hogar. les fundamental lavarte las manos de manera frecuente. Además recuerda que si toses debes hacerlo en el codo o en el antebrazo; Usa pañuelos desechables y evita tocarte la boca la nariz y los ojos. Con estas medidas y permaneciendo en casa entre todos lograremos acabar con el virus.