Pepa Muñoz: "Las redes nos han ayudado a organizar las donaciones y entregas de comida en pandemia"

Su nombre es uno de los más reconocidos dentro de la gastronomía de nuestro país. La chef Pepa Muñoz, propietaria de ‘El Qüenco de Pepa’ y presidenta deFACYRE, la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España, nos ha visitado en Trending Cope para contarnos cómo gestiona su mundo digital.

Un ámbito, el de sus redes sociales, en el que destaca especialmente por su naturalidad. ‘Lo que ves es lo que soy. Y nadie mejor que yo puede hacer mis videos desde la huerta, desde el restaurante, o desde la tienda’, nos ha contado. ‘Es cierto que yo antes no le dedicaba mucho tiempo a las redes, pero ahora entiendo que son fundamentales, porque nos ayudan a difundir nuestro trabajo y nuestro negocio’.

recuerdo las palabras de agradecimiento de la gente, y eso me lo guardo para siempre

Pepa nos ha contando su experiencia al lado del chef José Andrés, en la iniciativa ‘World Central Kitchen’, durante la pandemia para repartir comida en los barrios más necesitados de Madrid. ‘Empezamos dando 400 comidas, y rápidamente pasamos a 800, y después 1.600… una locura muy bonita de la que solo tengo palabras de agradecimiento. Recuerdo levantarme a las 5 de la mañana y llegar exhausta a mi casa, pero también recuerdo las palabras de agradecimiento de la gente, y eso me lo guardo para siempre’.

Una experiencia en la que el mundo digital ha sido una herramienta fundamental. ‘Las redes nos han ayudado a organizar las donaciones y entregas de comida durante los peores momentos de la pandemia. La gente nos necesitaba y ahí estamos para ellos’.

Pepa se declara una curiosa del mundo de las redes sociales. ‘En Instagram me siento muy cómoda, pero quién sabe si un día empiezo en TikTok. Mis hijas me lo piden y me lo aconsejan, y yo las escucho mucho, la verdad’.