Pedro Sánchez asistirá el jueves a la presentación de la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá este jueves 5 a la presentación de la gigafactoría de baterías que Volkswagen instalará en los próximos años en Parc Sagunt II (Valencia), según han confirmado fuentes de la Generalitat.

La multinacional anunció en marzo que elegía Sagunt para instalar su planta de baterías en España, con una capacidad máxima de 40 GWh y una plantilla de más de 3.000 personas, así como que invertirá 7.000 millones de euros en su plan de electrificación. Este proyecto opta a recibir fondos de los proyectos estratégicos PERTE convocados por el Gobierno para la fabricación de coches eléctricos.

La presentación contará con la presencia de los máximos responsables de Volkswagen y de Seat, su filial española, con los que la Generalitat también tiene previsto reunirse el miércoles previo.

Debido a este acto, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha excusado su participación en la sesión de control del jueves en Les Corts, donde algún grupo parlamentario pensaba interrogarle sobre Azud, un caso del que se levantó el secreto de sumario la semana pasada y que afecta a cargos del PP y el PSPV por presuntamente haber recibido 'mordidas' en el Ayuntamiento de València durante la época de Rita Barberá.

Entre los grupos que han llegado a registrar su pregunta, UP --socio de gobierno de PSPV y Compromís-- pretendía cuestionar a Puig cómo seguir combatiendo la "lacra" de la corrupción, que "alimenta la desconfianza en la política y desprestigia las instituciones" si siguen saliendo información sobre "las redes clientelares tejidas bajo gobiernos del PPCV".

De la oposición, los 'populares' limitaban su pregunta a si Ximo Puig considera que su gobierno está defendiendo los intereses y derechos de los valencianos, mientras Cs quería saber si cree que es "mejorable" la calidad democrática de la Comunitat.

PLENO SOLO EL MIÉRCOLES Y SIN CONTROL AL CONSELL

En una junta de síndics convocada a última hora, ante la suspensión de la intervención del 'president', se ha acordado que el pleno de Les Corts de esta semana se celebrará únicamente el miércoles a lo largo de todo el día.

Durante esta jornada se debatirán las proposiciones no de ley (PNL) incluidas en el orden del día, tras lo que se votarán y a continuación se sustanciarán las interpelaciones previstas. Por tanto, el jueves no habrá pleno y no se celebrará la sesión de control, ni a Puig ni al resto de miembros del Consell.