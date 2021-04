Pascuas Valencianas de altos vuelos

La mirada retrospectiva que cada semana nos ofrece Jesús de Salvador para recordar momentos singulares de nuestra historia, se centra esta semana en nuestras tradiciones de esta época del año.

Tras la semana Santa y la Pascua Florida o de resurrección llega la cincuentena Pascual en donde se celebra el triunfo de la vida sobre la muerte en el calendario litúrgico, pero también en las costumbres de la sociedad valenciana. Es así como en Valencia hay numerosas tradiciones en estas fechas que entremezclan los actos lúdicos, incluyendo los de disfrute culinario, también alguna celebración religiosa como la fiesta de San Vicente Ferrer, porque en Valencia hay una forma especial de celebrar la vida, y como ejemplo está la Semana Santa Marinera

con un acto único de procesión en el Domingo de resurrección, “El Desfile de Gloria”. Las siguientes son algunas de las tradiciones de nuestras tierras:

1. La merienda en el campo o al aire libre

Esta tradición de la Pascua en la Comunidad Valenciana ha llevado a dar nombre de “merenderos” a las áreas de picnic en zonas de esparcimiento, principalmente de montaña, o en pinadas, como la del Saler, del Grao de Castellón o subidas a Castillos como en Sagunto o en el Puig o en Denia, o diferentes áreas de recreo como la de San Vicente en Lliria, la Murta de Alcira, o en l'Arenal de Xàbia, que para poder celebrarlo este año habrá que mantener las medidas anti COVID, limitaciones de número y de distancia.

2. De merienda tomar la mona de pascua

Hay una gran tradición en comprar en hornos "la Mona de Pascua", con infantiles formas muchas veces y adornado con un huevo colorido o no, hervido o de chocolate, que decora la mona que esencialmente es un bizcocho similar al panquemado. El nombre de la mona de Pascua, viene del término árabe ‘munna’ o mouna, que significa “provisión de la boca”, era un regalo que hacían los musulmanes a sus señores, además de representar fertilidad, y esperanza., y también simboliza que la cuaresma y sus abstinencias han finalizado, La tradición es irse a comer la mona al campo y romper/cascar el huevo en la frente de algún familiar o amigo. Es motivo de regalo a sus ahijados, nietos, sobrinos, en algunos sitios hasta los 12 años.

3.- El tradicional “Pan quemao”.

Este dulce nació en la localidad de Alberique es uno de los más propios de la Comunitat. Se suele acompañar con chocolate y está elaborado con ingredientes de forma similar a la mona de pascua, con el “caramull”, el famoso saliente superior del bollo, elaborado con clara de huevo.

4.- El arnadí es un dulce típico de nuestra Comunitat, sobre todo del interior costera de la Ribera, etc que suele elaborarse durante el tiempo de Cuaresma y Semana Santa. También se conoce en valenciano como carabassa santa o moniato Sant, hecho a base de calabaza y azúcar o mezclar con otros ingredientes (principalmente el boniato).

5. Coca escudellà. Receta típica de la Ribera Alta hecha con calabaza y almendra, se come sobre todo por Pascua y Semana Santa. El nombre procede de la forma de hacerla, ya que se sirve con cucharón (se escudella) la mezcla sobre la oblea. También se puede hacer sin almendra ni calabaza, con una textura más consistente esta versión sería la Torta Cristina.

6. Rollitos de anís y mistela. Este dulce forma parte de la repostería más tradicional de Puçol y son muy populares porque se hacían y continúan haciéndose en muchas casas para las fiestas y celebraciones. Su gran aceptación, además de porque están riquísimos, se debe a que los ingredientes para hacerlos son de lo más común y no muy caros (harina, huevos, azúcar, aceite). Hay quien dirá que no es uno de los dulces típicos de Semana Santa o Pascua, pero qué queréis que os diga, no hay picnic pascuero o torrà que yo recuerde sin que alguien abriese una bolsa de estos rollitos y se acabasen en un abrir y cerrar de ojos.

7. Coca de pasas y nueces Tan popular como La Tarara, el Panquemado o la Mona lo es la coca de pasas y nueces en la terreta. ¿Quién no ha hecho una merienda en el cauce del río consistente en un picnic con coca de pasas y nueces, la mona, huevos duros y longazinas de Pascua mientras empina (o lo intenta) el cachirulo? ¿Que no? Ale, pues ya tardas, planazo que te acabo de soplar.

8. Chocolatadas pascueras para acompañar el chocolate con la típica mona de Pascua o panquemao.

9. Rosegons. El rosegó (de rosegar, roer en castellano) es otro de los dulces típicos de Semana Santa en la Comunidad Valenciana, más concretamente del interior alicantino pero que se ha extendido por todo el territorio. Está hecho con masa de harina, huevo, azúcar y trozos de almendra, al que se le suele añadir ralladura de limón, y que una vez horneado se caracteriza por tener una consistencia muy dura. Para elaborarlo se amasa una especie de pan alargado de unos seis centímetros de ancho que después de hornear se corta en rebanadas que vuelven a hornearse para que se tuesten. Se presenta en pequeños pedazos con forma de rombo alargado y del espesor de un dedo.

10.-Longaniza de Pascua

La longaniza de Pascua es un embutido típico de la Comunidad Valenciana y de la vecina comarca aragonesa del Maestrazgo. Está elaborada a base de magro de cerdo teniendo una longitud de unos 30 centímetros con el grosor aproximado de un dedo consumiéndose seca.

Como su nombre indica si bien ahora es posible consumirla durante todo el año, esta longaniza era un alimento típico de la Pascua ya que después del periodo de cuaresma la iglesia permitía volver a consumir carne. En este periodo del tiempo es una costumbre típica valenciana salir a merendar al campo a envolar el cachirulo por lo que la longaniza de pascua al no necesitar ser cocinada era un alimento ideal. Junto a la longaniza de pascua el menú de la merienda era completado con una mona, una lechuga y un huevo duro que era costumbre cascar en la frente de algún conocido.

11.- A volar el cachirulo

Otra costumbre valenciana en Pascua es volar las cometas o el llamado “cachirulo” con los niños y jóvenes, hay zonas muy típicas para volarlos en el cauce del Turia, la sierra Calderona, el Soler de Valencia (Albufera) y las playas en general. “…Antes del COVID existían hasta concursos, en la Pascua de Resurrección valenciana tuvo, en 1942, un aliciente especial: el concurso infantil de cachirulos, organizado por la sociedad valencianista Lo Rat Penat, concurso que, sólo para niños menores de 12 años, alcanzó un gran éxito”. Antiguamente se construían con dos cañas , hilo, pegamento y papel de seda o barrilete.

Un ejemplo curioso lo tenemos con el célebre Maximiliano Thous Orts , autor de la letra del Himno a la Exposición / Himno de la Comunidad Valenciana, habló sobre la “Astrología Valenciana” en Radio Valencia el 5 de abril de 1933 escucharon la voz de Maximilià Thous diciendo que no tenía intención de hablar de “astrómagos”, sino de “astrología figurada, de vuelo corto; por debajo de las nubes, pero por encima de los campanarios”, es decir de las célebres cometas, en sus numerosas versiones valencianas: “cacherulos” o cachirulo a la cometa hexagonal, “miloches” o bilocha la realizada de papel plegado, sin cañas ni varillas, “abaechos” a la romboidal y “estreles”, es el más lujoso de los infantiles juguetes voladores. Tiene seis, ocho, diez puntas, según la maestría del constructor; y, además de las puntas, sus ribetes o (…) la orla de papel rizado que recibe el nombre de barbellera. Hay estrellas de estas más coquetas y destacadas que las del firmamento cinematográfico de Los

Ángeles (Hollywood)…”.

Cachirulos pintados por Benlliure y Sorolla. Las Provincias, 26 de marzo de 1932

Se creó un arte peculiar cacherulero. Se sabe, pues, que los ilustradores de cachirulos con dibujos de figuras seran llamados milocheros en el año 1871. Cachirulos pintados por Benlliure y Sorolla. Las Provincias, 26 de marzo de 1932. Y como curiosidad existe un Club de Cometas de la Comunidad Valenciana, el Milotxes Club es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1995 que tiene como fin la promoción y difusión del vuelo de cometas en todas sus modalidades. Existió una polémica sobre la forma correcta de escribirlo, Las Provincias entre abril y mayo de 1911, cachirulo o cacherulo, en la AVL:catxerulo, y en la RACV cacherulo Juan Miguel Suay es el autor de la única tesis doctoral de España en la que se habla de los usos científicos del cachirulo, en 2013. Son 224 páginas sobre este artilugio como elemento tecnológico desde que fuera inventado.