No pasar más de dos horas sentados o utilizar ropa cómoda algunos de los consejos contra el sedentarismo

La cuarentena que estamos sufriendo a causa del covid-19 nos lleva a permanecer muchas horas sin apenas movernos. Esta situación puede acarrear problemas circulatorios tanto en piernas como en pies por ello el Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana ha lanzado una serie de recomendaciones contra el sedentarismo.

Maite García Presidenta del Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana afirma en COPE Valencia que recomiendan "no pasar más de dos horas sentados y caminar por casa para estirar las piernas. Así como utilizar ropa cómoda que no nos oprima y no nos dificulte la circulación también un calzado cómodo."

Además de estos consejos para toda la población el colegio advierte que las personas con problemas circulatorios deben poner especial atención ya la falta de movilidad forzosa que estamos viviendo estos días puede acarrear problemas mayores."Se recomeinda el uso de medias de comprensión y beber mucha agua para mejorar el riego sanguíneo en personas que padecen problemas circulatorios en las extremidades inferiores," afirman desde el Colegio.

Pese a que debemos tener en cuanta que debemos movernos en estos días extraordinarios es importante decir que Generalitat Valenciana recuerda que estamos en un Estado de Alarma y que las salidas están restringidas. Tan solo deberás salir de casa si has de realizar las siguientes actividades:

- Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad

- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios

- Desplazamiento al lugar de trabajo

- Retornar al lugar de residencia habitual

- Asistir y cuidar a mayores, menores, dependientes, personas con

discapacidad o vulnerables

- Desplazarte a entidades financieras y de seguros

Además ten en cuenta que si presentas síntomas de Covid-19 deberás evitar ir al centro de atención primaria y llamar al teléfono 900 300 555. Lo importante es actuar con responsabilidad, conciencia y sentido de sociedad siguiendo las indicaciones de la Consellería de Sanitat