El Partido Popular acuerda la restitución de los procesados en el caso del Pitufeo

El presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha comunicado esta mañana la decisión de restituir a los ex concejales y asesores populares sobre los que se didigía el procesamiento en el marco del caso del 'Pitufeo'. Todavía no se sabe cómo ni cuándo, pero es una decisión ya tomada y que, como indica Mazón, sigue los estatutos del partido y favorece la normalización.

Esta decisión se lleva a cabo después de que la Audiencia Nacional de Valencia archivara ayer la causa para otros 22 investigados y para el propio Partido Popular como persona jurídica. El motivo que llevó a esto fue la estimación del Tribunal de no haber indicios de delito de blanqueo de capitales durante la campaña electoral de las elecciones municipales de 2015. "Fuera de la irregular e ilícita actividad que se orquestó dentro del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valencia, falta el enlace preciso y absolutamente necesario del conocimiento de que con este operativo se ayudaba y colaboraba en el blanqueo de capitales con la actividad delictiva previa origen del dinero", añadía la Audencia Nacional.

De la misma manera, defendían que no se podía afirmar que los hechos fuesen cometidos por representantes legales ni que los que desarrollaron esas actividades fuesen empleados del Partido Popular o que lo hicieran por cuenta del partido. Además, el PP había alegado que ningún representante de la persona jurídica del partido había sido imputado por blanqueo ni los hechos se realizaron por cuenta ni en provecho de la persona jurídica, que contaba en ese momento de un sistema de control adecuado.

En este sentido, la sala estimaba el recurso de 39 de los 50 procesados por el instructor. No obstante, ha decidido que la investigación siga contra otros dos: la ex secretaria popular en el Ayuntamiento, Mari Carmen García Fuster, y el ex presidente de la Fundación Valenciana de Innovación y Conocimiento, Juan Eduardo Santón.

Destacaba la actuación de una de las magistradas que había emitido voto particular mediante el que mostraba su discrepancia ante el archivo del procesamiento, por entender que sí que hubo blanqueo y rechazaba las alegaciones presentadas por el Partido Popular.