El paro en la Comunitat Valenciana cae a su nivel más bajo desde 2008: "Avanzamos en la buena dirección"

El mercado laboral de la Comunitat Valenciana ha registrado en marzo una notable mejoría, situando la cifra de parados en 288.162 personas, la más baja desde septiembre de 2008. El número de desempleados ha disminuido en 2.467 personas respecto al mes anterior (-0,9%), posicionando a la región como la tercera autonomía donde más ha descendido el paro.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha valorado positivamente estos datos, que a su juicio "confirman que avanzamos en la buena dirección, con un mercado laboral cada vez más dinámico y con mayores oportunidades para todos". En términos interanuales, el paro ha bajado un -6,3%, lo que se traduce en 19.440 personas menos, consolidando a la Comunitat como la segunda con mayor descenso anual por tercer mes.

Un mercado laboral cada vez más dinámico y con mayores oportunidades para todos" Juanfran Pérez Llorca Presidente de la Generalitat

El empleo en mujeres y jóvenes

El descenso del paro entre las mujeres ha sido especialmente significativo, con una reducción mensual del -0,9% (1.632 paradas menos). Por tercer mes consecutivo, la Comunitat Valenciana es la segunda autonomía en descenso anual del desempleo femenino, con 10.885 mujeres menos (-5,8%).

Por su parte, el paro juvenil en menores de 25 años ha experimentado una caída interanual del 4,6% (890 jóvenes menos), lo que supone el mejor dato para un mes de marzo de toda la serie histórica. Para fomentar esta tendencia, Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha destinado más de 12 millones de euros en ayudas para la contratación de jóvenes.

Récord de afiliados y autónomos

La bajada del desempleo se ha extendido a todos los sectores productivos. Destacan la construcción, con un descenso interanual del -13%; la agricultura, con un -10%; la industria, con un -8,04%; y los servicios, con una reducción del -6,4%.

En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, marzo ha cerrado con una cifra récord de 2.263.853 de personas, un 0,97% más que el mes anterior. La Comunitat Valenciana lidera el crecimiento porcentual anual de afiliados en España por séptimo mes consecutivo, con un aumento del 3,58%.

La cifra de autónomos también refuerza esta dinámica positiva. Por tercer mes consecutivo, la región encabeza el incremento anual en España con 12.012 nuevos afiliados (+3,17%), un crecimiento que casi triplica la media nacional.

Estos resultados son fruto de una política útil, centrada en las personas y en el apoyo real a nuestros sectores productivos" Juanfran Pérez Llorca Presidente de la Generalitat

Valoraciones y políticas de futuro

Pérez Llorca ha atribuido estos datos a una "política útil, centrada en las personas y en el apoyo real a nuestros sectores productivos, desde los autónomos y pymes hasta las grandes industrias y productores del sector primario".

El president ha reafirmado el compromiso del Consell para impulsar la creación de empleo estable y de calidad. En esta línea, ha recordado el lanzamiento del Plan de Formación 2026 de Labora, dotado con casi 200 millones de euros para mejorar la cualificación de más de 58.000 personas.

Finalmente, el máximo representante del Ejecutivo valenciano ha subrayado la importancia de garantizar un entorno de seguridad jurídica, simplificación administrativa e incentivos fiscales para aportar confianza y atraer a empresas e inversores.