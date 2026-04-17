Los pantanos valencianos rozan el 70% de su capacidad y garantizan un verano sin restricciones

Después de un invierno muy húmedo, los pantanos de la Comunidad Valenciana presentan un aspecto envidiable. Las reservas de agua han aumentado considerablemente, una buena noticia para el campo y para el consumo doméstico de cara al verano. La cuenca del Júcar ha alcanzado esta semana el 68% de su capacidad total, mientras que la del Segura ha llegado al 55%.

Estos datos suponen un alivio tras años de escasez. Los embalses del Júcar almacenan 173 hectómetros cúbicos más que hace un año y 423 más que la media de la última década. Por su parte, los del Segura acumulan 308 hectómetros cúbicos más que en 2023 y 243 más que en los últimos 10 años.

Una situación excelente

El director técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Manuel Torán, ha confirmado que hay agua suficiente para "cubrir completamente la campaña, tanto de riegos como los abastecimientos del área metropolitana de Valencia, de la Ribera del Júcar y de la parte que proporcionamos a Sagunto". Según Torán, la situación es excelente, con una acumulación de agua cercana al 70%.

Estamos en una situación excelente porque tenemos una acumulación de agua cercana al 70%" Manuel Torán Director Técnico de la CHJ

La excepción de la Marina Baixa

Sin embargo, existe una excepción a esta bonanza hídrica. La comarca de la Marina Baixa no se ha beneficiado de la misma manera de las lluvias y sus reservas siguen siendo motivo de preocupación. Torán señala que es el tema que les preocupa "fundamentalmente", ya que, a pesar de estar mejor que en los últimos tres años, la comarca tiene "menos del 50% de agua embalsada".

El campo pide más infraestructuras

Desde el sector agrario, el presidente de AVA, Cristóbal Aguado, respira aliviado por la humedad en el secano, pero lamenta que no se aproveche esta época de abundancia para construir más infraestructuras. Aguado insiste en la necesidad de "balsas para retener aguas, para recargar acuíferos, para tener esos riegos de apoyo en amplias zonas rurales", advirtiendo que la sequía volverá tarde o temprano.

Necesitamos una política hidráulica, hacer balsas para retener aguas" Cristobal Aguado Presidente de AVA

El presidente de AVA también ha destacado que estas infraestructuras no solo servirían para almacenar agua, sino también para prevenir los daños causados por fenómenos meteorológicos extremos. Aguado reclama "grandes obras que, al mismo tiempo que retienen agua, evitan, ante las gotas frías que tenemos y las tormentas tan grandes, que haya daños mayores" en las zonas más vulnerables.