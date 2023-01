El Palacio de Congresos de Valencia espera batir todos sus récords en 2023

Sin duda alguna el Palacio de Congresos de Valencia es un auténtico emblema en la ciudad de Valencia, no sólo por su espectacular arquitectura, firmada por Norman Foster si no también por sus espectáculos, ponencias y congresos sobre todo en estos últimos años. Lo que muchos valencianos no saben es que en el Palacio de Congresos ha conseguido rehacer la deuda que tanto le lastraba.

Silvia Andrés, Gerente del Palacio de Congresos ha reconocido en Mediodía COPE Más Valencia con Carles Villeta que "es un palacio construido por y para acoger congresos, por eso tienen tantas salas paralelas, con lo cual hace posible acoger todo tipo de eventos". Tal es la magnitud del edificio que ha conseguido alzarse con el galardón del mejor palacio de congresos del mundo en 2016 y 2018.

"Lo mejor de este premio es que nos lo dan los propios clientes, ya que tanto las instalaciones, el equipo humano, como Valencia sorprenden, sobre todo el equipo humano que compagina a la perfección la rigidez germana con la flexibilidad latina". Las buenas noticias para el Palacio no siempre han sido tales ya que la crisis del 2008 les azotó fuertemente; "tanto que llegamos a endeudarnos con entidades bancarias e incluso con nuestros propios proveedores," reconoce Silvia. El Palacio tenía una deuda financiera con entidades de crédito y empresas proveedoras por valor de 5.502.140 euros y a partir de 2019 se consigue revertir esta situación."





Audio

"Tuvimos que invertir, para volver a ser un edificio puntero. Si invertíamos la actividad volvería porque el equipo humano lo estaba haciendo extraordinariamente, y de hecho los resultados se ven rápidamente"



Hay que resaltar la importancia que ha tenido la captación y celebración de “congresos” como factor generador de ingresos, ya que tan solo en el año 2022, esta tipología de eventos ha supuesto el 73,6 % del negocio. Y en cuanto a los ingresos por actividad internacional, estos han aumentado un 88%, pasando de 686.706 euros en 2016 a 1.293.000 euros en 2022. Además, desde el ejercicio 2016 el Palacio ha ganado 160 candidaturas de grandes eventos nacionales e internacionales, por valor de 6.985.690 euros en espacios.



"Las previsiones para 2023 y 2024 son muy buenas. Esperamos que el próximo año sea en cifras el mejor de todos desde que abrimos las puertas", pronostica su gerente.