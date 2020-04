El "contagio" de padres irresponsables

La noticia del pasado fin de semana debió ser la de la posibilidad de que los más pequeños de casa pudieran aliviar los 45 días que llevamos de confinamiento con una salida de una hora al día acompañados de algún progenitor. Sin embargo, la noticia fue otra, y la sorpresa saltó al comprobar el incivismo e irresponsabilidad de muchos que quisieron entender que la medida daba vía libre a mantener un contacto como el de antes, sin respetar las normas, abandonando el sentido común, y sin ningún tipo de precaución.

Hemos consultado con el psicólogo de Cope Valencia, Nacho Coller, para encontrar respuestas a esta actitud tan indignante como sorprendente. “Se trata de una suma de factores. La gente espera la fecha fijada como si fuera el disparo de salida. Hay euforia. Uno sale, baja la guardia, vuelve a la normalidad, ve a otros padres, aquel no va con mascarilla, pues yo tampoco, me relajo, venga no pasa nada... y se tiende a reducir el impacto de lo negativo”, explica Coller.

Es cierto que estas actitudes son reconocidas por los psicólogos y tienen nombre propio, según los expertos, hablamos de DESINDIVIDUALIZACIÓN. Un concepto en psicología que se considera como la pérdida de autoconciencia cuando se está en grupo. De alguna manera, se experimenta la sensación de que todo vale y se “contagian” o adoptan las conductas de los demás. Se produce una pérdida de responsabilidad personal en las multitudes y se comportan de una manera primitiva y hedonista.

Según Nacho Coller, esto va unido a otro aspecto a tener presente, la falta de empatía social, así como que, “...en nuestra sociedad actual somos hijos del bienestar. No hemos tenido ninguna situación de dificultad mayúscula como sociedad, y a eso hemos de añadir un clásico: la falta de adherencia a las figuras de autoridad. Es decir, Yo por delante y yo decido hacer con mi vida lo que yo considero”. Puede resultar paradójico pero la pertenencia, aunque momentánea, a un grupo también alimenta el ego.

Parece que hemos olvidado momentáneamente aquella frase de Santo Tomás de Aquino: “El bien común está por encima del bien particular”. Afortunadamente sentirse señalado por un grupo mayor, también produce su efecto. La sensación de querer estar en el lado correcto, así como el poder incuestionable y disuasorio de las posibles multas, han permitido que en el segundo día de salidas infantiles no se hayan repetido escenas de masificación en parques ni jardines. Quizás hemos recuperado de golpe el sentido de la responsabilidad aunque, si bien es innegable que estando en grupo, uno puede dejarse llevar, las multas siguen siendo individuales.