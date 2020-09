Paco Roca: "tenemos cierto pudor a situar nuestras historias en ubicaciones cercanas."

El valenciano Paco Roca continúa cosechando éxitos a nivel internacional con sus publicaciones. Esta vez le ha tocado el turno a su novela "La Casa" con una nominación a los premios Harvey en Estados Unidos como Mejor Libro Internacional. La nominación ha sido toda una sorpresa para Roca quien asegura que es curioso como está centrado en su trabajo actual "pero los libros tienen su recorrido y su vida, ya que el cómic nominado hace 7 años que lo hice."

La novela gráfica que acaba de salir en Estados Unidos está siendo todo un éxito pero el historietista destaca que en ocasiones es difícil volver al momento vital en el que se encontraba cuando creó la publicación. "Mi padre acababa de fallecer y yo acababa de ser padre de una niña. Ahora que estoy en otro punto de mi vida tengo que retroceder a ese momento y cuanto menos es interesante."

Intento buscar historias que me lleven a reflexionar sobre temas que me resulten de interés

En cuanto a su estilo Paco Roca reconoce ser un afortunado ya que está fuera del mundo mainstream, lejos de la aventura o géneros. "Intento buscar historias que me lleven a reflexionar sobre temas que me resulten de interés que me lleven a comprender el mundo y a reflexionar sobre distintos temas."

LA CASA

Este cómic habla sobre un tema muy valenciano; la caseta. En palabras del ilustrador son las casetas que se hicieron nuestros padres para pasar el fin de semana e ir a hacer la paelleta. Construcciones hechas con mucho esfuerzo de toda la familia y con las sobras de la primera residencia.

"Una casa que yo llegué a odiar ya que sacrificaba las vacaciones y los fines de semana para trabajar en ella pero con el tiempo he llegado a comprender la importancia de esa caseta para mi padre, querer dejar a sus hijos lo que sus padres no pudieron dejarle a él, recuerda Roca."

El valenciano tiene un sentimiento de que lo nuestro no interesa. Estamos hartos de ver acontecimientos que suceden en pueblos perdidos de USA pero parece que tengamos cierto pudor a situar nuestras historias en ubicaciones cercanas.

NUEVOS PROYECTOS

En noviembre estará en las librerías el nuevo trabajo del valenciano que gira entorno a una foto que siempre estaba en la mesita de noche de su madre. A partir de ese recuerdo Roca indaga en la historia de la única fotografía que su madre tiene con su madre. "Miramos fuera del encuadre, qué ocurría antes y después de que el fotógrafo disparase la instantánea."