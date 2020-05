El otro drama del coronavirus: 80 familias "no tienen ya ni para comer" y una parroquia les busca alimentos

Una de las consecuencias más dramáticas de la crisis económica por el coronavirus la están sufriendo 80 familias en Valencia que se han quedado ya sin nada, “ni siquiera para comer”.

Lo denuncia la delegación de Migraciones del Arzobispado y la Cáritas parroquial de San Miguel de Soternes de Mislata, en donde tiene su sede.

Han realizado un llamamiento a empresas de alimentación para poder repartir comida a 80 familias sin recursos, inmigrantes en situación de exclusión social “que no cuentan con ningún tipo de ayuda” como consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus

Según Olbier Hernández, delegado de Migraciones y párroco de San Miguel de Soternes, se trata de personas “sin papeles, que no están empadronadas, que no tienen trabajo, que no van a recibir ayudas sociales, y no tienen ni para comer porque no existen para el sistema”.

Olbier coordina un proyecto denominado 'Tocan a mi puerta', que permite atender en estos momentos a 252 personas, procedentes de distintas localidades y de distintos barrios de Valencia.

Se trata de familias que están solicitando, también asistencia jurídica, asesoramiento legal, medicinas y acompañamiento espiritual.

Por eso, desde la parroquia de Mislata hacen este llamamiento a la solidaridad de las empresas del sector de la alimentación, “empresas que tienen alimentos que no van a utilizar”, asegura el párroco.

“Cualquier aportación en alimentos nos sería de gran ayuda para repartir a estas familias porque cada vez son más”, afirma.

Igualmente, Olbier Hernández destaca la “gran labor estos días” de los voluntarios de Cáritas que colaboran en la identificación y entrevistas a las personas que necesitan ayuda, que las derivan a los economatos que están abiertos o a Cáritas Diocesana, así como el trabajo de los delegados de Cáritas por zonas. Asimismo, entre el voluntariado de la parroquia, figuran muchos miembros de familias que en estos momentos están siendo acogidas por la delegación de Migraciones.