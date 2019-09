Orihuela se colapsa por las fuertes lluvias

Las lluvias torrenciales que están cayendo en la mitad sur de la Comunitat Valenciana en el segundo día de la Depresión Atmosférica en Niveles Altos (DANA) han afectado a la circulación en nueve puntos de la red autonómica de la Vall d'Albaida, La Costera y La Marina Alta y cortan todos los accesos a la localidad alicantina de Orihuela. Tanto es así que cientos de coches se han visto afectados por la cantidad de lluvia acumulada.

Así, el temporal ha provocado la inundación de la N-340 en el kilómetro 680.5 en ambos sentidos, a su paso por Orihuela, según ha informado Delegación de Gobierno. De hecho, las lluvias han cortado todos los accesos a esta localidad alicantina, según han confirmado fuentes municipales.

El agua se lleva un puente del siglo XVI de Aielo de Malferit La crecida del río Clariano se ha llevado un puente del siglo XVI de unos cuatro metros de altura sobre el cauce en Aielo de Malferit 12 sep 2019 - 12:51

Además, han afectado a nueve carreteras regionales en las comarcas de Vall d'Albaida, la Costera y la Marina Alta, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Así, en la comarca valenciana de la Vall d'Albaida se recomienda circular con precaución por la CV-620 en el kilómetro 8 por un desprendimiento de dos rocas de gran tamaño y se ha cerrado al tráfico por inundación la CV-650 entre el kilómetro 0 y 4, la CV-655 en Fontanars del Alforins y la CV-660 entre el kilómetro 9 y el 26, el cruce entre Fontanars dels Alforins y Ontinyent.

Del mismo modo, se debe circular con precaución en la CV 81 en el kilómetro 5 por inundación de la vía y entre los kilómetros 8 y 12 a su paso por el barranco de Bocairent.

Por su parte, en La Costera se ha cerrado la CV-660 por desprendimiento en el kilómetro cero y en la Marina Alta la CV-700 está cerrada por desprendimiento en la vía entre el kilómetro 41 y 42 y la lluvia afecta a la circulación entre el tramo de la CV-720 entre Pedreguer y Alcalalí.

Los servicios de emergencias del 112 alertan a la población de no salir de sus casa si no es estrictamente necesario y no ponerse en pelegrio para salvar vehículos.