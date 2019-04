Operación "Azud": Dos detenidos, diez investigados y se investiga el cobro de cuatro millones en comisiones

Continúa abierta por segundo día consecutivo la llamada "Operación Azud, iniciada ayer por agentes de la UCO de la Guardia Civil, a instancias de la Fiscalía. Lo que se investiga es una trama de cobro de comisiones por un importe de cuatro millones de euros a empresas contratistas del Ayuntamiento de Valencia en la etapa de Barberá. Junto con Corbín ha sido detenido otro abogado y al parecer socio suyo, Diego Elum. Entre los investigados están la mujer de Corbín, Asunción Barberá, hermana de la ex alcaldesa, y las tres hijas del matrimonio además de siete empresarios más. Hasta bien entrada la noche han permanecido los agentes de la UCO en el despacho de Corbín, después de haber registrado durante 8 horas su domicilio particular del que se llevaron abundante documentación. Precisamente, al entrar ayer tarde a su despacho para el registro acompañado por agentes de la UCO, José María Corbín, llegaba sonriente y levantando el pulgar a los periodistas. Durante la mañana se llevó a cabo el registro de su domicilio particular. Tanto Corbín como Elum han pasado esta noche en los calabozos y todavía no han sido puestos a disposición judicial.

La operación está siendo coordinada por el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que la ha declarado ya secreta.



La presunta trama de corrupción investigada está, al parecer, relacionada con el cobro de comisiones a cambio de obra pública y en ella Corbín, tenía el papel de mediador, para unas supuestas recalificaciones municipales. Los agentes de la UCO se llevaron ayer una maleta y carpetas de la vivienda, y analizan ya los recibís de facturas de empresarios que habrían participado en el pago de estas mordidas a Corbín e investigan si en la trama hay más implicados.

Respecto a esta operación, la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, advierte que ninguna de las personas investigadas por esta operación de la UCO “·forman parte del PP, ni están en el PP". Bonig insiste en su "respeto absoluto" a todas las actuaciones judiciales y "policiales, frente a otros" que cuando les toca a ellos dicen que la actuación ha sido "desproporcionada". Eso si, ha señalado que "es curioso" que salga ahora este asunto, en plena precampaña electoral.

Por su parte, el alcalde, Joan Ribó, de Compromís, considera que lo curioso es que esta operación se haya producido días después de que Isabel Bonig anunciara que iba a suprimir la agencia anti fraude de la CV.