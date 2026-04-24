La ONG de Calpe que opera cataratas en 20 minutos y devuelve la esperanza a miles de personas en Senegal, Kenia o en los Poblados Marítimos de Valencia

Desde su sede en Calpe, la ONG Visió Sense Fronteres lleva 27 años luchando contra la ceguera evitable en países en vías de desarrollo. Su principal foco son las cataratas, una condición que, según su presidenta Isabel Signes, "se pueden revertir con una pequeña intervención de unos 15, 20 minutos". Sin embargo, la falta de acceso a recursos en países de renta baja provoca que muchas personas, a veces muy jóvenes, pierdan la visión.

Proyectos en cuatro continentes

Actualmente, la organización tiene proyectos activos en Honduras, Sierra Leona, Kenia y Senegal. Cada año realizan entre cinco y seis expediciones quirúrgicas para operar cataratas, y otros tantos viajes de seguimiento tres meses después para revisar a los pacientes. Además, colaboran en proyectos locales como el de los Poblados Marítimos en Valencia con colegios que atienden a niños en situaciones vulnerables.

ONG Parte del equipo de la ONG en ruta hacia uno de sus proyectos

Logística y colaboración sobre el terreno

El equipo de Visió Sense Fronteres viaja con todo el material necesario, desde microscopios portátiles hasta el material fungible para las operaciones. Sin embargo, la labor no sería posible sin una contraparte local que gestione los permisos y la selección de pacientes. "Esto es un trabajo en equipo, nosotros aportamos una parte, pero es muy importante también que localmente tengamos un apoyo", subraya Signes. Estos colaboradores van desde gobiernos locales y religiosos españoles hasta ONGs como el Club Rotary en Honduras o la asociación Amrita en Kenia.

Es un trabajo en equipo, nosotros aportamos una parte, pero es muy importante el apoyo local” Isabel Signes Presidenta Visió Sense Fronteres

ONG Inspección ocular a uno de los pacientes

Historias que devuelven la esperanza

El impacto de su trabajo se refleja en historias como la de una joven de 17 años en Kenia con una diabetes descompensada que le provocó cataratas bilaterales y le impedía valerse por sí misma. Tras la intervención, recuperó la visión y la posibilidad de retomar su vida. La ONG también atiende casos pediátricos, como bebés con cataratas congénitas, donde la rapidez es clave. "Tienen toda la vida por delante", afirma Signes sobre la importancia de operar a los más pequeños.

El equipo de la ONG está formado por voluntarios de toda España que, como Isabel, dedican su tiempo libre a esta causa. Para continuar su labor, necesitan apoyo a través de su web, visiosensefronteres.org, donde se pueden hacer socios o donaciones. También es crucial la difusión de su trabajo y la donación de gafas usadas, que reciclan en colaboración con las universidades de Alicante y Valencia y un centro de FP en Mislata.