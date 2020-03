La ONCE dedica cupones inclusivos por los derechos de las mujeres y las Fallas

El vicepresidente primero del Consejo General de ONCE, Alberto Durán; el alcalde de Valencia, Joan Ribó; y la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra; han presentado los cupones inclusivos por los derechos de las mujeres con un futuro igualitario y Las Fallas.

El Grupo Social ONCE se suma a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y pide en 5,5 millones de cupones derechos para las mujeres y un futuro igualitario dedicando su cupón del domingo 8 de marzo. La ONCE pone su "mejor papel", el cupón, al servicio de la igualdad entre géneros y a empoderar a mujeres y niñas, también aquellas que tienen discapacidad.

Y siguiendo con la tradición, el cupón de la ONCE del 19 de marzo estará dedicado a las Fallas de Valencia y un año más, los 19.000 vendedores ONCE repartirán ilusión y darán a conocer nuestra fiesta más multitudinaria por todas las calles de España en la imagen de 5,5 millones de cupones que reproducen las Torres de Serranos.

Esta presentación es una segunda cridà a todos los valencianos y visitantes para que participen en la tradición fallera y su amplio programa de actos. Además, en igualdad y de forma inclusiva, para que todos y todas, con y sin discapacidad, puedan disfrutar de contemplar el arte de los ninots, desfilar con las comisiones falleras o asistir a las mascletàs.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tendrá la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

El delegado territorial de ONCE en la Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel ha detallado: "el número de trabajadores del grupo social ONCE en todo el estado es 71484, de los cuales el 58% son personas con discapacidad, y 30931 son mujeres." y también ha dicho que "además de crear empleo con nuestro juego responsable, los 19000 vendedores, ayudan a combatir la soledad no deseada"

Para trabajar en esta línea, el Grupo Social ONCE ha creado y trabaja desde el Observatorio de Igualdad de Oportunidades, basado en los principios de igualdad, no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal, que impregnan transversalmente todas las actuaciones de la Organización.