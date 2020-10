La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, es partidaria de aplicar medidas más restrictivas que las adoptadas hasta el momento para frenar la expansión del coronavirus, y denuncia las presiones que ejercen los grandes "lobbies" económicos para intentar anteponer los intereses económicos a la salud.

Oltra, que ha participado en los desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia, defiende la aplicación del estado de alarma porque da "un paraguas y seguridad jurídica" a las medidas adoptadas en cada territorio, pero se pregunta si éstas "se quedan cortas" ante el crecimiento de contagios, de ingresos hospitalarios y de ocupación de camas UCI.

Rechaza "el falso debate" que plantea la dicotomía entre salud y economía, alimentado, a su juicio, "por los grandes lobbies económicos", cuyos dirigentes no exponen su salud ni la de sus familias porque no usan el transporte público, pueden pagar un hospital privado en caso de saturación o permitirse clases particulares en casa para sus hijos.

"Hay que sostener a las familias, pero no es el señor del bar el que está haciendo una presión que determina muchas veces la toma de decisiones", ha afirmado, porque "el señor del bar "sí que expone su salud y la de su familia".

"Las presiones son evidentes", afirma Oltra, quien asegura que a ella no le ha llamado directamente nadie para decirle nada, pero señala que esas presiones "llegan", sobre todo "cuando tienes determinadas reuniones" y "son sutiles, pero tampoco tanto".

Aunque Oltra no ha citado expresamente a nadie, el presidente de Mercadona, Juan Roig defendía aseguraba la semana pasada que "no hemos enfocado bien el 'quédate en casa'. Es como respirar o comer, las dos cosas las tenemos que hacer: primero respirar y después comer pero si respiras mucho y no comes acabarás por dejar de respirar", advertía.

Declaraciones que el empresario valenciano hacía en el XIX Congreso de Directivos CEDE, que se celebró en Valencia y en el que el empresario valenciano señalaba que “hay que cuidarse por supuesto pero además es innegable que está la economía". Así, defendía que "hay que mantener la salud y la economía" pero a su entender "nos hemos desviado mucho a la salud y poco a la economía".

Más restricciones

La vicepresidenta aboga por la adopción de cualquier medida que frene la expansión del virus, "aunque sean duras" e incluso "en un sentido más estricto" que en la actualidad, y propone sostener desde lo público a las familias y a los sectores económicos afectados por esas restricciones.

Mónica Oltra considera que es un error marcar límites para el final de la pandemia con planteamientos de intentar "salvar el verano" o "salvar la Navidad" porque de lo que se trata es en estos momentos es de "salvar vidas", ya que "sin vidas no habrá Navidad".

La vicepresidenta pide "ponerse muy serios" con este asunto porque, de lo contrario "estaremos en estas olas de idas y venidas, desconcertando a la población y sumiéndonos colectivamente en un pozo de tristeza y desesperanza".

Para hacer frente a esta pandemia, la vicepresidenta del Consell cree necesario desterrar el partidismo y sentarse a hablar y contrastar opiniones, "desde el debate de ideas, no desde el regate corto del partidismo y de la lucha por el poder".

Hacer frente a la pendemia es "el gran reto que tenemos por delante" y la política "debería responder a ese reto", afirma Oltra, quien asegura que desde el Consell están haciendo lo que pueden "con todas la capacidades al cien por cien".

Asimismo, mantiene que el Gobierno valenciano estará a prueba de bombas mientras "se siga respetando la hoja de ruta y los acuerdos" del Botànic.