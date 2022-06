Oltra pide el archivo de la causa y asegura ahora que no dio orden de abrir ningún expediente informativo

La Vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha pedido el archivo de la causa en la que se investiga su gestión en el caso de abusos sexuales de su ex marido porque dice, no hay indicios de delito ni en su actuación, ni en la de los funcionarios. Y alega, además, que no ordenó abrir el expediente sobre el caso de esos abusos.

Esto ocurre después que el TSJCV diera un plazo a las partes para presentar sus argumentos, antes de decidir si es o no competente para iniciar una investigación sobre su actuación en el caso de los abusos sexuales de su exmarido a una menor.

La Fiscalía ya ha pedido su imputación. Lo hizo el pasado viernes. Después de que el magistrado del juzgado de Instrucción número 15 entendiera que había de "ser oída" como imputada por existir "hechos presuntamente delictivos atribuidos a la aforada y demás investigados en la causa” porque a su juicio "no existió en la sede de la Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino por el contrario de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos"

Pues bien, ya sabemos lo que alega la vicepresidenta. Ha pedido el sobreseimiento porque segura que ningún funcionario de la Generalitat ni trabajadores de entidades colaboradoras "recibió orden, sugerencia, indicación o consigna, ni directa ni indirectamente", por parte de la vicepresidenta del Consell "para que se actuara de una u otra forma y en concreto para que aperturase un expediente informativo o para que ocultase datos de la investigación o perjudicase de alguna forma a la menor".

Pero el problema está en las palabras del Mónica Oltra del pasado 7 de marzo. Aquellas en las que aseguraba que "ese infome, el expediente, lo encargué yo, dejen a la gente en paz". Frase que achaca"unas declaraciones claramente condicionadas por la sensación de injusticia e impotencia”.

Por eso, ahora, lo que argumenta es que en realidad el expediente informativo fue aperturado a instancias de la directora general de Infancia y Adolescencia y que éste "no infiere la comisión de ningún ilícito penal" porque tiene "justificación y funcionalidad propia a los fines que definen el funcionamiento de la administración".

La decisión del TSJ de imputarla o no, no debería tardar más allá de 2 o 3 semanas.