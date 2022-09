Oltra niega al juez haber dado instrucciones sobre el caso de abusos de su exmarido

Hoy era el día clave para la ex vicepresidenta del Gobierno valenciano, ex consellera de Igualdad, y ex lideresa de Compromís, Mónica Oltra: es el día en el que declara como imputada en la causa que se sigue contra ella y otras trece personas por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales por parte de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat. Llegaba a la Ciudad de la Justicia a primera hora de la mañana y aseguraba sentirse "tranquila"

Según hemos podido saber, Oltra está respondiendo a las preguntas del juez Vicente Ríos, a quien ha recalcado que "en ningún momento dio instrucciones” expresas en este asunto. Además, le ha insistido en que ella no interviene a nivel técnico en ninguno de los centros.

Oltra está contestando a las preguntas de su señoría para dar su versión sobre los tres elementos clave: si ordenó el informe paralelo una vez el caso ya estaba judicializado, cuál era el fin de ese informe... en el que se desacredita la versión de la menor abusada, y en qué momento tuvo conocimientos de los hechos.

En cuanto a las reacciones políticas: el presidente del Consell, Ximo Puig cree que Oltra "va a declarar la verdad, sin lugar a dudas", y confía en ella y en "la justicia". Mientras, el presidente del PPCV, Carlos Mazón ha dicho que, respetando las decisiones judiciales, todavía no ha escuchado a nadie pedir perdón a la víctima.