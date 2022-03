Oltra insiste que es víctima de una cacería en el caso de la menor tutelada que denunció abusos

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha lamentado la "cacería de la extrema derecha" basada en "mentiras" contra personal de la Conselleria de Igualdad que dirige, que están siendo investigados por presuntamente encubrir los abusos sexuales que sufrió entre 2016 y 2017 en un centro una menor tutelada por parte de un educador, exmarido suyo, y que está condenado a cinco años de prisión por estos hechos.

En declaraciones a los medios, Oltra ha apostillado que PP y Vox piden su dimisión "a diario con argumentos de lo más peregrino y muchas veces inventándoselos como en este caso" y ha criticado a los 'populares' por ir "a rebufo" de la extrema derecha en un caso en el que están participando Vox y España 2000.

A su juicio, esta investigación está "empastrando a funcionarios y trabajadores públicos y de entidades sin ánimo de lucro que hacen su trabajo profesional" y ha lamentado que "para hacer guerra política" estén "haciendo pasar un mal rato a estas personas", con "mentiras" que asegura que se van a desmontar.

Declaraciones de la consellera después de que tres de los seis cargos de la Conselleria de Igualdad prestaran declaración ante el juez. En concreto la directora territorial en Valencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Oltra, Isabel Serra, y la directora y la psicóloga del centro de menores.

Los tres han reconocido saber que el educador al que señalaba la menor era ex marido de Oltra. Además Serra no ha podido explicar al juez por qué se elabora un informe cuando el asunto está ya en el juzgado. Dos cuestiones que para los partidos de la oposición (PP, Ciudadanos y Vox) ponen en duda que Oltra no conociera del asunto desde su comienzo y por ello han insistido en que dimita o asuma responsabilidades.

El resto de imputados, tienen previsto comparecer ante el juez entre mañana y el miercoles 3 de marzo.