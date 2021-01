Oltra: "hay gente que está muy criada y tendría que saber lo que hace"

La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha lamentado este viernes que en los últimos días haya habido desplazamientos solo para disfrutar de la nieve, cuando "la gente se tiene que quedar en casa" en plena tercera ola.

En rueda de prensa tras el pleno semanal, ha advertido que estos vehículos pueden colapsar las carreteras o complicar el trabajo de los servicios de emergencias y las quitanieves, además de provocar posibles accidentes porque "no estamos acostumbrados a la nieve y los hospitales no están como para romperse una pierna".

"Se me va a secar la boca de decirlo, por activa, por pasiva... quien tenga oídos que escuche. Ni estalagtitas ni nada", ha afirmado preguntada por las fotografías compartidas en redes de representantes de su partido (Compromís) disfrutando de la nieve. En concreto se trata del senador Carles Mulet y el síndico de Les Corts, Fran Ferri. Ambos han negado que estuvieran fuera de la Comuntiat cuando el medio digital esdiariocv.es ha publicado la información en base a las fotos que han publicado ambos en sus redes sociales.

Este pamflet feixista està calumniant-nos des de fa bona estona per les xarxes socials, animant a que els seus pocs lectors en insulten. Res del que publiquen és cert, he demanat rectifiquen i no ho fan, no hi ha més camí que demandar-los . pic.twitter.com/5rOL0MvLDn