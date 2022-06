Los principales dirigentes de la formación de Compromís han cerrado este sábado filas con la vicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra, al asegurar que es una figura "imprescindible" en el proyecto político de la formación, y han advertido: "si tocan a una nos tocan a todos".

En un acto celebrado en Valencia y en la que se ha podido a una Mónica Oltra alegre, bailando y cantando arropada por los militantes de Compromis Oltra ha asegurado que no hay gobierno del Botánic sin Compromís. Mónica Oltra ha sido la encargada de cerrar el acto, que ha empezado con la voz quebrada y visiblemente emocionada con unas palabras a su madre, a su hermano y a sus hijos, ante los que ha defendido su "integridad" y honradez", y a los militantes de Compromís les ha dicho: "Me tenéis aquí para ganar el tercer Botànic"

Y es que el acto de Compromí de hoy en Valencia ha servido para volver a cerrar filas con su lideresa pese a la imputación en un ambiente totalmente lúdico festivo para el que Mónica ha asistido con una camiseta naranja, como la de su partido.

