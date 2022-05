La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado que ha decidido no participar en la estrategia de defensa en la causa que investiga la actuación de la Conselleria de Igualdad, que ella dirige, en un caso de abusos sexuales a una menor por el que fue condenado su exmarido.

"Igual que un cirujano no se opera a sí mismo, como soy abogada no soy la persona más indicada para dirigir la defensa. No tengo nada que comentar, no tendría la perspectiva que hay que tener profesionalmente", ha afirmado.

Oltra se ha referido así en declaraciones a los periodistas a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de aceptar su personación en esta causa y al ser preguntada por si con esta estrategia trata de evitar su imputación.

Ha recordado que no comenta estrategias de defensa de otros, por lo que mucho menos cuando le afecta a ella: "entre otras cosas porque no depende de mí", ha precisado.

"Yo tengo un gran peligro y es que soy abogada, y he decidido no participar en la estrategia de defensa de la misma manera que un cirujano no se opera a sí mismo porque no tiene claridad de miras para eso", ha insistido.

Oltra ha reiterado que no ha puesto en sus manos la estrategia de defensa. "Si lo hiciera sería una temeraria, lo soy un poco pero no tanto", ha finalizado.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha aceptado la personación de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, en la causa que investiga un presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos entre 2016 y 2017 por su exmarido, educador social, sobre una menor tutelada, con el objeto de darle traslado del expediente y la exposición razonada del juez instructor en la que pide su investigación.

Así consta en una diligencia de ordenación de la sala, de fecha de este miércoles, consultada por Europa Press, en la que el alto tribunal valenciano da traslado al resto de partes de esta resolución, contra la que cabe recurso de reposición.

La sala contesta así a la petición formulada por Oltra a principios de mayo, quien presentó un escrito en el que pedía personarse como "interesada" en la causa "a los efectos del artículo 234 de la LOPJ, así como a los efectos de poder alegar cuanto se estime de interés en el trámite de audiencia previsto en el artículo 759.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

En este caso, será la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, la que decida, junto a otros dos magistrados, si investiga a la vicepresidenta por el caso del presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada y la gestión de los hechos por parte de cargos de su departamento cuando tuvieron conocimiento de lo sucedido.