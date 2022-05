Oltra enmarca en la normalidad y la estabilidad la remodelación del Consell

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha enmarcado este viernes en "la normalidad" y en "la estabilidad" la remodelación que se va a hacer en el Consell para afrontar la última parte de la legislatura, en la que hay que gestionar la recuperación social y económica de la Comunitat Valenciana.



Oltra ha señalado que le consta que la voluntad del president de la Generalitat, Ximo Puig, es anunciar la remodelación este sábado, aunque ha precisado que a veces "la voluntad es una cosa y las posibilidades" otra, y "muchas veces estos Tetris no son fáciles".



"Si no es mañana y es pasado mañana, tampoco va a pasar nada", ha señalado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al último pleno del Consell antes de la remodelación, en el que según ha explicado se han "abrazado todos un poco más de la cuenta", ante la "incógnita" de lo que va a pasar.



Ha indicado que el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, quien esta semana ha anunciado su marcha y Compromís ha acordado que sea sustituido por la secretaria autonómica Raquel Tamarit, se ha despedido de sus compañeros del Consell y ha recibido el cariño y un aplauso "muy sentido" por parte de todos.

Por otro lado, Oltra, ha asegurado que se siente respaldada tanto por su partido como en el seno del Gobierno valenciano y que da por "cerrada" la polémica con la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, porque "se ha desdicho de lo que dijo en la radio".



Bravo dijo el pasado martes, en declaraciones a la COPE, que cada uno "es dueño de sus decisiones, tiene su escala de valores y debe tomar sus decisiones", al tiempo que añadió que en su caso, "ante una situación en la que se compromete la credibilidad de la institución" a la que representa, ella se lo "plantearía".



Este jueves, al ser preguntada de nuevo por estas afirmaciones ante la polémica generada, Bravo dijo: "No hice ninguna manifestación sobre Mónica Oltra, manifesté una opinión personal ante la posibilidad de una imputación y de comprometer la credibilidad de la institución" y añadió: "Ni mandé ningún mensaje a una compañera de Gobierno ni dije que Oltra tuviese que dimitir".