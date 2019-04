Oltra desconfía de las encuestas y Cantó asegura que lo sitúan con posibilidades de gobernar

Esta semana han pasado por nuestros estudios de COPE Valencia los candidatos a la presidencia de la Generalitat por Compromis, Mónica Oltra y también de Ciudadanos, Toni Cantó y han repasado con el jefe de Informativos Vicente Ordaz, como están viviendo esta campaña electoral.

La candidata de Compromis, Mónica Oltra lamenta que la decisión del President de la Generalitat, Ximo Puig, de adelantar las elecciones autonómicas para hacerlas coincidir con las generales porque “se ha perdido una gran oportunidad de valencianizar más la campaña a través de las elecciones municipales, ya que son las mas cercanas y hacen referencia a nuestra vida diaria."

"Por ejemplo si tenemos vías seguras para que nuestros hijos vayan al colegio y a partir de ahí entra la educación que es competencia autonómica y eso valencianiza mucho." Asegura en COPE Valencia que "las generales están muy pendientes de Madrid y de lo que pasa en la centralidad."

Respecto a los resultados de las encuestas, que no suelen acertar con los resultados de Compromís afirma que están acostumbrados en su partido a "navegar contra viento y encuesta." Pero asegura que a ella le interesa más la parte cualitativa de la gente, cómo ven las políticas, la situación política”.

La vicepresidenta del Consell también quiso aclarar en la Tertulia dirigida por Vicente Ordaz su aparente enfado con Puig el día que toma la decisión del adelanto electoral de manera unilateral; "la gente que me conoce bien sabe que no fue un enfado. Yo estaba dolida y no es lo mismo estar triste que estar enfadada. Me dolió mucho la manera en la que se gestionó." Según sus propias palabras, ella es partidaria de "contar esas decisiones mirando a los ojos y no de otra manera."

Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Toni Cantó afronta con ilusión la campaña porque tiene seguridad que el próximo domingo les echaremos”. Su esfuerzo es explicar y que llegue a la gente su programa electoral desde las medidas económicas a las iniciativas para recuperar las libertades que se han perdido con gobiernos anteriores como el requisito lingüístico o en la educación”

Toni Cantó lamenta que Puig cediera ante Oltra para formar gobierno y le haya concedido el control de la educación o la tele. “Es fundamental que los saquemos de ahí, y asegura que Compromis y Podemos van a sufrir en estas elecciones y los valencianos les van a castigar retirándoles el apoyo el próximo 28 de abril.

Respecto a las encuestas Cantó se asegura que “se las cree, pero aún más las que maneja su formación que le sitúan como uno de los partidos que mas crecen, incluso que más se acerca y llega a pisarle los talones al PP y que está a punto de lograr su objetivo, echar al tripartito del gobierno valenciano. Rechaza cualquier pacto con Puig porque asegura que los socialistas ya han dejado claro que aspiran a revalidar el botànico y se pliega a los intereses nacionalistas.

Cantó lo tiene claro, afirma que si llega a gobernar, su primera medida si es sacar a los niños de los barracones.