Oltra y Bravo de nuevo enfrentadas por las competencias en violencia de género

Ayer se vivió otro enfrentamiento entre la consellera de justicia, Gabriela Bravo y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. La primera presentaba un catalogo de propuestas para mejorar los instrumentos de valoración de riesgo de las víctimas de violencia de género.

Unas horas después, la consellera de políticas sociales, tenia otro acto de agenda y preguntada por las medidas de su compañera de Consell, Oltra no se cortó un pelo y aseguró no saber nada de la iniciativa por lo que no podía opinar, para renglón seguido añadir: ·Si comparte el proyecto la consellera Bravo seguramente podre opinar”

La titular de políticas sociales recordó que hace quince días se había reunido la comisión del pacto valenciano contra violencia de género en la que hubiese estado bien conocer el proyecto. Del mismo modo, recordó que la comisión interdepartamental de la Generalitat en materia de violencia se reunió días antes que el Pacto Valenciano contra violencia machista y "tampoco salió el tema".

En este sentido, Oltra insistió “esperaré un poco a saber cuál es la propuesta y en qué se concreta, dado que yo presido la comisión interdepartamental de violencia de género de la Generalitat. Supongo que en breve nos lo explicará la consellera al resto de departamentos y a quien preside esa comisión".

Este no es el primer enfrentamiento público entre las dos conselleras. Este verano a través de redes sociales Mónica Oltra también le afeó a su compañera de gobierno conocer la propuesta de instalar una comisaria especializada de violencia de género en la Ciudad de la Justicia.