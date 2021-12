La ocupación hotelera para Nochevieja cae a la mitad en la Comunitat Valenciana

La ocupación en los hoteles de la Comunitat asociados a la patronal Hosbec oscila entre el 40% y el 50% en la semana de Nochevieja, de acuerdo con los datos facilitados este martes por esta agrupación empresarial en un comunicado.



Según Hosbec, los datos de ocupación registrados "siguen muy por debajo de lo que cabría esperar durante un año de normalidad. Durante varias semanas se ha estado experimentando un aluvión de cancelaciones motivadas por la propagación de la variante Ómicron y la alarma de los medios generalistas ante una nueva ola de contagios en Europa", señala la patronal.



En la actualidad, sostiene, "a pesar de que se han frenado las cancelaciones masivas, no se está recuperando el ritmo normal de reservas y se deduce que sólo un 50% de los turistas está manteniendo sus planes de viaje. Desde Hosbec lamentamos cómo se ha gestionado esta crisis y, en concreto, esta sexta ola y su impacto en los viajeros, a pesar de contar con casi toda la población ya vacunada y con tasas de hospitalización muy bajas".



"Las condiciones climatológicas en la Comunitat han sido inmejorables durante estos días y, en condiciones normales, esto habría animado las reservas hoteleras para las últimas semanas del año", han indicado fuentes de esta patronal. Sin embargo, han asegurado, "los cambios de criterio en cuanto al pasaporte COVID y al uso de mascarillas en exteriores no han ayudado a recuperar la confianza de una ciudadanía que no quiere arriesgarse a perder su reserva por nuevas restricciones".



"Por el momento seguimos en detalle la evolución de la curva de incidencia de otros países europeos que detectaron la variante Ómicron en su población antes que España. De este modo, tendremos datos para poder estimar cuánto tardará en estabilizarse la tasa de contagios en nuestro país", han dicho las citadas fuentes.



Por destinos en la Comunitat, Hosbec estima que Benidorm acabe llegando a una ocupación del 51% en esta semana (del 27 de diciembre al 2 de enero), un dato que, de producirse, "confirmaría las expectativas optimistas de la planta hotelera para la campaña de Navidad y Nochevieja". A su vez, la Costa Blanca (sin incluir Benidorm) alcanzaría una ocupación que rozaría el 40% en la misma semana, si bien se espera poder superar dicha estimación al ser comienzo del periodo navideño.



En cuanto a los hoteles de la provincia de Valencia, las previsiones manejadas por esta patronal apuntan a una ocupación del 47,6% para el mismo periodo, aunque se espera rebasar esta estimación, "gracias a las reservas de última hora y de fin de semana, como viene siendo habitual".



Por lo que respecta a la provincia de Castellón, la ocupación hotelera se situaría en un 34,8% del 27 de diciembre al 2 de enero, lo que implicaría "un notable aumento" en comparación con "las semanas anteriores, motivado presumiblemente por la campaña de fin de año", han apuntado fuentes de Hosbec. A nivel general, según la patronal, los hoteleros asociados a Hosbec temen que no se pueda mantener esta tendencia positiva en los referidos destinos de la Comunitat una vez finalizado el periodo de fiestas