El ocio nocturno valenciano: "los expertos que asesoran al Consell deben ser Epi y Blas"

Víctor Pérez, presidente de la patronal del ocio, FOTUR, afirma en Mediodía COPE Más Valencia que "el balón de oxígeno que nos habían dado se disipa de nuevo. Si la cuesta de enero ya es difícil de por sí, con estas restricciones ya el ocio nocturno se queda en coma".

No sabemos cuáles son los expertos. Deben ser Epi y Blas

En cuanto a la toma de decisiones por parte del Consell, Perez reconoce que con ellos "sí que ha habido diálogo pero evidentemente hay puntos que no entendemos. Por qué se decreta el cierre a las cinco y no a las seis para que a la gente le dé tiempo a tomarse el café o dé tiempo a doblar mesas y más ahora que el ocio estamos haciendo también de restauración." Además el presidente de la patronal ironiza sobre el comité de expertos ya que "no sabemos cuáles son estos expertos. Deben ser Epi y Blas. Deberían dejarse asesorar por los profesionales de cada sector".

DOCUMENTO DEL OCIO A LA CONSELLERÍA

Desde FOTUR confirman a COPE Valencia que han enviado a la Consellería todas las cifras del sector; espectáculos, djs, discotecas y pubs. Se han sumado las cifras para que sean conscientes de las pérdidas que estamos teniendo. Solo pedíamos poder trabajar pero como no podíamos ejercer nuestra actividad pedimos un rescate urgente. La ayuda tiene que llegar para ayer, no para mañana".

Según datos de la patronal ya no se habían abriertos casi discotecas y pubs solo uno de cada tres pero "con esta nueva situación volverán a cerrar todos ya que es una situación muy muy crítica".