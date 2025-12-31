El ocio nocturno valenciano encara una Nochevieja de récord, se esperan más de 100.000 personas en los locales

El sector del ocio nocturno de Valencia afronta la Nochevieja de 2025 con optimismo y previsiones de crecimiento. La Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia (AD) estima una facturación global de 4 millones de euros y una asistencia de cerca de 101.200 personas a los 240 locales de la ciudad. Estas cifras consolidan un crecimiento del 1,2% respecto a 2024, impulsado notablemente por la positiva evolución del turismo y el auge de la venta anticipada.

Una campaña navideña clave

La campaña de Navidad se ha convertido en un pilar fundamental para la economía del sector. Tal y como ha explicado Vicente Pizcueta, representante del sector, en el programa ‘Mediodía COPE en Valencia’, con Albert Domínguez, este periodo ya supone más de un 21% de la facturación anual. "La temporada de Navidad va incrementando su peso", ha señalado, explicando que el inicio de las celebraciones se adelanta cada vez más, comenzando a mediados de noviembre, "prácticamente cuando termina Halloween".

Este año, además, se percibe como "especial", ya que se produce un ligero incremento en un contexto de contención económica. Vicente ha destacado que las expectativas de crecimiento, superiores al 1,2%, representan "más del doble del crecimiento que se va a producir en el resto de España", un dato que confirma la fortaleza del sector en la región tras años de recuperación.

La venta anticipada se consolida

La planificación se ha impuesto como la norma entre el público. Este año, el 60% de los asistentes compra sus entradas con antelación, frente al 56,7% del año pasado. Esta tendencia se debe, en gran parte, a los precios más económicos, que pueden ser hasta un 20% más baratos que en taquilla. "La digitalización ha llegado a todos los negocios", ha afirmado Vicente, quien recuerda que este hábito se consolidó durante la pandemia para garantizar el acceso ante las restricciones de aforo.

El éxito de la preventa es tal que se espera que hasta un 25% de los locales que utilizan este sistema cuelguen el cartel de “sold out” antes de abrir sus puertas. Según Vicente, el público prefiere la seguridad de una fiesta en una discoteca frente a otras opciones como "el viaje a la nieve o la casita rural", que considera que tienen "un margen de riesgo importante". Al final, ha concluido, "la diferencia entre una buena y una mala Nochevieja está en las risas y la cantidad de horas que estés bailando en la pista disfrutando de tus amigos".

El 'tardeo' y el público joven

Otro de los fenómenos que sigue ganando fuerza es el “tardeo”, que ha permitido la incorporación de un público más adulto a la vida social. Vicente ha explicado que la "generación de los años 80", de entre 40 y 60 años, "ha hecho de la tarde su espacio de encuentro". Esto ha provocado que las discotecas puedan funcionar de manera continua desde primera hora de la tarde hasta la madrugada.

Sin embargo, para una fecha tan señalada como la Nochevieja, la noche sigue siendo la protagonista indiscutible para el público más joven. En palabras de Vicente, es "más joven que otras épocas del año". Por ello, ha asegurado que "la noche sigue siendo ese espacio de de transgresión, de rebeldía juvenil", convirtiéndose así en "la estrella de de esta nueva Nochevieja".