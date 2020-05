Objetivo Fallas 2021: salvar el oficio de artista fallero

Las Fallas 2020 ya son historia sin haber sido celebradas. Ayer se tomó una decisión que era ya un sentir unánime entre los diferentes sectores de la fiesta, y que pone ahora el foco en organizar el siguiente ejercicio prestando especial atención al colectivo profesional más directamente implicado: los artistas falleros.

Fueron los primeros, tras la suspensión temporal de marzo, que reclamaban una decisión urgente y definitiva para un oficio que está viviendo desde hace años una situación precaria entre lo que invierten para crear una falla y los exiguos beneficios que su trabajo les reporta. Así, veían con preocupación que las fallas no quemadas se guardaran sin más, porque eso impediría volver a crear nuevas para el año siguiente con la correspondiente paralización de nuevos presupuestos y falta de ingresos.

El oficio de artista fallero está viviendo desde hace años una situación precaria.

La situación sanitaria tampoco ayudaba a la hora de poner a funcionar los talleres: "Visto como estaba el tema sanitario y que no se podía garantizar que en septiembre u octubre se pudieran plantar, ha sido la mejor opción, analizándolo bien, era lo mejor que podíamos haber hecho", ha señalado José Ramón Espuig, Maestro mayor del Gremio de Artistas Falleros.

Ha sido desde el principio, el sector hacia el que se han buscado mejores soluciones a través de garantizar que las subvenciones que reciben las comisiones falleras vayan dirigidas, en su mayor parte, a la realización de los monumentos. Mario Gual, artista de la falla Na Jordana, comentaba a Cope Valencia que se trata de una decisión valiente a la vez que reclama “Ayuda para salvar la profesión de artista fallero puesto que esta profesión solo vive de las fallas. Hay muchos oficios alrededor de la fiesta, pero la nuestra es endémica. Ya peligraba mucho antes por la precariedad laboral pero con esto se teme el cierre de muchos talleres”.

Por su parte, Carlos Carsí, artista fallero de la Antiga de Campanar (Primer premio 2019) apuntaba a la necesidad de un final digno para las fallas 2020 lejos de quemarlas a escondidas o destrozarlas. “Si pedimos que nuestro trabajo sea digno, el final tiene que ser digno, que es el de las llamas”. Si bien, explica que, “esta decisión no por esperada es menos dolorosa, hay que trabajar por el futuro”.

Carsí valora positivamente la medida propuesta por el Ayuntamiento: “trabajar con los presupuestos a dos años, supeditando el cobro de la subvención por las comisiones a que se gaste un mínimo (en la falla) cada año, no parece mala opción”.

Espuig ha valorado el plan de ayudas propuesto por el consistorio por el que las comisiones se gastarán el 75% del presupuesto del monumento de 2020 en 2021 y otro 75% para 2022 "como mínimo", aunque cree que habrá muchas que estarán en el 100%, ya que, dentro de lo "fastidiada" que está la situación, "nos hemos quedado bastante contentos".

"Lo que no queríamos era vernos abocados a no tener nada de faena en 2021, así que agrandando las de este año y como se firman las del 22, tendremos trabajo y no se abocará al cierre de talleres", ha apuntado, ya que estima que, de no hacerse así, el 50% de las empresas de artistas tendría que bajar la persiana."Así podremos subsistir más o menos bien", ha indicado, para añadir que, en todo caso, "Lo principal es la salud y que esto, a ser posible, pase cuanto antes y lo podamos contar".

Por su parte, el secretario general del Gremio de Artistas Falleros, Ximo Esteve, se expresaba en la línea de intentar buscar subvenciones a nivel estatal y europeo, y reclamaba la puesta en marcha de un Instituto que gestione la condición adquirida por Las Fallas, desde hace 4 años, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, para utilizar ese reconocimiento internacional en la búsqueda de ayudas y protección de la fiesta, y de una profesión, la de artista fallero, única en el mundo.