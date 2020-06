Nuevas obras en la CV-500 acentúan el efecto embudo en la carretera del Saler

Los vecinos de la zona del Saler volvieron a verse sorprendidos esta semana por nuevas obras en la carretera del Saler, la CV-500. Si hace unos meses, las diferentes asociaciones de vecinos de los Poblats del Sud ya se manifestaron en contra de la mediana construida a la altura del pueblo de El Saler por los atascos que suponen a la hora de acceder a esta zona, esta misma semana el Ayuntamiento de València está construyendo otra mediana elevada en el mirador del Pujol, justo a la altura del mirador de la Albufera.

La Asociació de Vecinos de la Dehesa del Saler lamenta esta nueva actuación una vez se han conocido ya "los inconvenientes para el paso de vehículos de emergencia que han demostrado los pasos estrechos construidos con medianas elevadas en el Portet del Saler"

Añaden además que los responsables "siguen sin dar respuesta a ninguna de las solicitudes de información que hemos hecho por registro respecto de las actuaciones en la CV-500 también requeridas por el Síndic de Greuges".

Y es que, no es la primera que las gentes de la Albufera se ven obligados a manifestarse tras actuaciones urbanísticas que dificultan el acceso a los Poblats del Sud. La mediana construida justo a la altura del pueblo del Saler provocó no pocas protestas por parte de los vecinos que soportaban cada vez más atascos a la hora de llegar a sus poblaciones. Y con el agravante de que en alguna ocasión, los equipos de emergencias no han podido llegar al lugar con rapidez dadas las congestiones que suceden en esta zona.

Ademá, el pasado mes de octubre ya se produjeron concentraciones por parte de los vecinos de El Perelló, Mareny de Barraquetes, El Palmar, Perellonet y Dehesa por las consecuencias que ellos mismos calificaron de "nefastas" que, según consideran, "traerá para estas poblaciones el proyecto de pacificación de la CV-500 ya que será más complicado acceder a ellas al reducir la velocidad de circulación y por la creación de un carril bici". A través de una manifestación, los vecinos mostraron su malestar ante dicha situación, pero en este caso desde la Conselleria de urbanismo ya anunciaron que dejaban en suspenso ese proyecto.