La nueva ubicación de la Virgen y la retirada de pancarta LGTB, primer rifirrafe en el nuevo Ayuntamiento

La nueva ubicación de la imagen de la Virgen de los Desamparados del Ayuntamiento de València y la retirada de la pancarta LGTB con motivo de la celebración del Orgullo 2023 han protagonizado este sábado el primer rifirrafe entre el nuevo gobierno, conformado por el PP, y Compromís, en la oposición municipal.

Momentos antes de comenzar el pleno de constitución de la nueva corporación municipal, el hasta el momento alcalde en funciones, Joan Ribó, ha denunciado, mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, que la "primera acción real de gobierno" de Catalá había sido "retirar la bandera LGTB del balcón del Ayuntamiento", que había sido colocada este viernes.

Un gesto que Ribó ha interpretado como un intento de "esconder la diversidad e ir en contra de los derechos de las personas". "Hoy comienza la lucha por recuperar el futuro", ha escrito.

A este mensaje ha respondido el PP de la ciudad, desde su perfil de Twitter, asegurando que la pancarta no la ha habían retirado los 'populares', puesto que María José Catalá "no es alcaldesa hasta que no tome posesión", y ha deslizado que había sido "el gobierno de Ribó".

Tras ello, desde Compromís han reprochado al PP que también había sido "un milagro" que apareciera la imagen de la Virgen de los Desamparados en la primera planta del Ayuntamiento durante el pleno de constitución, justo "antes de que Catalá fuera designada alcaldesa".

Preguntadas por esta cuestión, fuentes municipales del PP han transmitido que la decisión de trasladar la imagen de la Virgen de los Desamparados sí que ha partido de los 'populares', que desde este sábado ostentan el gobierno municipal. Por el contrario, sobre la retirada de la pancarta LGTBI, han asegurado que no han tenido "nada que ver".

De hecho, en la nota interna de la Concejalía de Gestión de Recursos --área de la que depende la instalación de las pancartas que se cuelgan en el balcón--, se establece que el soporte se colocaría desde las 08.00 horas de los días 16, 24 y 28 de junio y se retiraría a las 08.00 horas de los días 17, 25 y 29 del mismo mes.





El hasta este sábado alcalde en funciones y ahora portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Joan Ribó, preguntado por los medios sobre esta cuestión al finalizar el pleno de constitución, ha asegurado que "espera, desea y pedirá" que esta bandera, "que se planteó que los días de antes del Orgullo se volviera a poner, se continúe poniendo".

Sobre la Virgen, Ribó ha apuntado que la imagen "tiene una connotación muy clara del tiempo de la guerra" y ha defendido la postura de su gobierno de que la mejor ubicación de la talla "era en el museo para distinguir el tema de la imagen y todo lo que había pasado a nivel de memoria histórica".

Ya por la tarde, vía redes sociales, Joan Ribó ha indicado que el PP le ha "aclarado" que "no tienen nada que ver" con la retirada de la pancarta y ha asegurado: "Si se trata de una falta de coordinación, lo asumimos". En todo caso, ha añadido que espera que para la celebración del Orgullo, "tal y como estaba previsto, se vuelva a colgar".

La imagen de la Virgen de los Desamparados del Ayuntamiento de València, que salió de este edificio por las obras de remodelación del Museo Histórico de la ciudad ubicado en él, regresó la semana pasada al consistorio aunque se colocó en un emplazamiento distinto al que tradicionalmente ocupaba en el entorno del citado espacio museográfico.

Inicialmente, se habló de un nuevo emplazamiento para esta Virgen de los Desamparados en el Museo de la Ciudad al verse afectado el que tradicionalmente ocupaba en el Ayuntamiento por las obras de remodelación del Museo Histórico, pero al final se concluyó que estaría de nuevo en el consistorio.

La decisión última fue que la imagen de la patrona se instalara en la sala de exposiciones del Ayuntamiento, ubicada dentro del propio edificio y con acceso por la calle Arzobispo Mayoral. Al respecto, la que hasta este sábado ha sido concejala de Patrimonio y Recursos Culturales, Glòria Tello, destacó que la Virgen regresara a "un espacio visitable" y "por una cuestión histórica y cultural".