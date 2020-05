La "nueva" calle Colón de Grezzi ya provoca atascos durante la Fase 1 en Valencia

La remodelación de las líneas de la EMT para la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia puesta en marcha por el concejal de movilidad, Giuseppe Grezzi, ha tenido como "daño colateral" la reducción de los carriles destinados al tráfico privado en la Calle Colón y, por tanto, peor accesibilidad y atascos. Unas consecuencias de las que ya alertaron tanto los partidos de la oposión como las asociaciones de vecinos y comerciantes y que ocasionaron un cisma por la falta de consenso y unilaterialidad en la toma de decisión por parte del responsable de movilidad.

Ahora, ya con Valencia asentada en la Fase 1 y los comercios de la zona abiertos, comienzan a vislumbrarse los efectos negativos de esta remodelación. "El regreso será caótico en la calle Colón", vaticinaba el presidente de la asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Rafael Torres, a pocos días de que concluyeran las obras. Y es que el ayuntamiento en mitad de la pandemia del COVID-19 aprovechó el confinamiento de la población para poner en marcha las obras en la calle Colón que amplían de uno a dos los carriles bus, reducen a un solo carril el tráfico privado y cambian el sentido el tramo inicial cerrando al tráfico la entrada de la Porta de la Mar. Torres auguraba un retorno del confinamiento caótico, debido a que una vez llegada la Fase 1, la mayoría de clientes "desconfiará del transporte público" para desplazarse y acudir de compras al centro.

Rafael Torres: Es lógico, no se fian por los contagios y vendrán en sus coches. Entonces nos daremos cuenta de los problemas de hacer esto de esta manera

Esta misma mañana se ha podido contemplar cómo la remodelación ya deja los primeros atascos en esta vía principal de la ciudad cuando todavía estamos camino de la "nueva normalidad" y la circulación es reducida. Ya en febrero, cuando sin consenso alguno se dio a conocer la remodelación, Torres denunció públicamente la medida: "meter 850 autobuses contaminantes en dos carriles por la calle Colón es desviar el tráfico de la calle de la Paz a Colón. Eso no es fomentar la sostenibilidad y no tiene nada que ver con los objetivos que dicen mantener. Va a colapsar. No tiene sentido alguno". La asociación de comerciantes afronta con miedo estos cambios de tráfico en el centro y teme que sirvan "sólo para expulsar los vehículos privados, pero no para atraer a los clientes".

A finales de abril María José Catalá, portavoz del PP en el consistorio, reivindicó que era momento de salvar vidas y ayudar a pymes, no de obras. De hecho, presentó una iniciativa para que se paralizaran las obras en la calle Colón que fue rechazada por el Gobierno local encabezado por Joan Ribó. "La propuesta del PP consistía en que esta actuación urbanística, a la que está vinculada una remodelación de líneas de la EMT, se paralizara hasta tener el consenso de vecinos, comerciantes y todos los agentes afectados y contar con los informes técnicos municipales necesarios y preceptivos en cualquier obra municipal", defendía Catalá.