Noche de reencuentros en la alfombra roja de los Goya en Valencia

Nominados e invitados a la 36 edición de la gala de los Goya, que se celebra en el Palau de les Arts de Valencia, han comenzado a desfilar por los 58 metros de alfombra roja, pasadas las 18.00 horas y se han mostrado felices de poder reencontrarse tras la gala del año pasado, que tuvieron que seguir telemáticamente la mayoría de ellos por la pandemia de coronavirus. Además, han sacado pecho de los cuatro españoles que optarán este año a una estatuilla en los Oscar.

Penélope Cruz ha llegado acompañada de Pedro Almodóvar y entregarán el primer Goya internacional a Cate Blanchett. La actriz no ha querido elegir entre el Goya y el Oscar, nominada a ambos por su papel en 'Madres paralelas', del director manchego. "No puedo pedir más, de corazón, gane quien gane estaré dando saltos alegría pq están pasando cosas muy bonitas", ha dicho.

Almodóvar, por su parte, ha asegurado que las ceremonias son "más necesaria que nunca" en una época en la que el cine atraviesa un "periodo crepuscular con otras competencias muy grandes". "Voy a ir a todos festivales", ha dicho para asegurar que no se queja que están con "cosecha 2022".

Javier Bardem, que ha llegado antes, Javier Bardem, ha asegurado que es una "maravilla" estar nominado por una película, 'El buen patrón', que ha gustado tanto y ver a compañeros que hacía años que no veía. "Nos hemos dado un abrazo covid muy especial", ha dicho para admitir que los Goya son un ensayo para los Oscar, aunque allí conoce a menos gente.

Fernando León de Aranoa, record de nominaciones con veinte para 'El buen patrón', ha celebrado reencontrarse con su equipo. "Venimos tranquilos y a disfrutar", ha asegurado para recalcar "al final el cine es reflejo de la sociedad.

Luis Tosar, nominado a Mejor Actor por 'Maixabel', ha reconocido que están que no saben qué hacer. "Me abrazo, no me abrazo, mascarilla... Estoy nervioso y feliz", ha bromeado. Asimismo, sobre las cuatro nominaciones españolas a los Oscar, ha asegurado que el cine español goza "de muy buena salud". "Lo que ya no es tan nuevo son las nominaciones de Javier Bardem y Penélope, que son unos dinosaurios. Son marca España. Y el grandísimo Alberto, todo lo que ha hecho por nuestro cine. Poco a poco, vamos ahí", ha destacado.

Gala con sello valenciano

Con un espectáculo pirotécnico en el exterior del Palau de les Arts y un número musical en el que Bebe, Jedet y Cristina Castaño han cantado una versión del himno "Libre" de Nino Bravo ha arrancado esta noche la 36 edición de los Premios Goya en Valencia.

Junto a los fuegos artificiales se han proyectado algunas imágenes de la película "Calabuch" de Luis García Berlanga, que estará muy presente en estos Goya, como cierre de los actos por el centenario del cineasta.

En lugar de un único presentador o una pareja, la Academia de Cine ha apostado este año por un modelo colectivo.

Carmen Machi ha sido la primera en aparecer, tras el número musical, con un monólogo en el que ha evocado la cantidad de escenas "berlanguianas" que se siguen sucediendo a diario en las casas, las calles y las instituciones.

"Berlanga nos habría animado a disfrutar incluso en plena pandemia", ha subrayado.

También participarán en la gala Antonio Banderas, Ángela Molina, Bárbara Lennie o Paco León y subirán al escenario para entregar premios algunos ganadores del año pasado.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado la 36 edición de los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, una ceremonia que tiene lugar en Valencia, en el Palau de les Arts, dedicados a los 100 años del nacimiento de Luis García Berlanga.