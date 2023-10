El PP nombra a Ana Gil nueva gerente de AUMSA con el apoyo del PSPV y el voto en contra de VOX

El Consejo de Administración de AUMSA ha aprobado esta mañana, con los votos a favor del PP y PSPV, la abstención de Compromís y el voto en contra de Vox, el nombramiento de Ana María Gil Jiménez como gerente de la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia (AUMSA) por su formación, conocimientos y experiencia profesional.

Por su parte, el grupo municipal VOX, considerado por el PP "socio preferente", ha votado en contra. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha explicado que hoy su formación ha votado a favor de la renovación de la gerencia de AUMSA de manera “puntual y excepcional”. “El bloqueo de VOX estaba llevando a la empresa municipal a una situación inusual”.

Por lo que respecta a VOX, y a través de un comunicado, han explicado que se ha opuesto "por no haber contado con el tiempo suficiente para valorar su perfil. En el expediente no se incluyó ningún nombre". Han añadido que "El concejal delegado, Juan Giner, ha faltado a su palabra", ya que se comprometió a no presentar ninguna candidatura hasta no encontrar y consensuar una persona con experiencia para el puesto. Sin embargo, lo ha consensuado con la izquierda".

Ana Mª Gil es licenciada en Derecho. Experta en Derecho inmobiliario y asesora certificada en créditos inmobiliarios. Además, es experta en Derecho concursal y Administrador Concursal (bolsa de administradores concursales judiciales), en delitos socioeconómicos, en Derecho de daños y responsabilidad civil y en Derecho de la circulación, así como mediadora civil y concursal, con una experiencia profesional como letrada en ejercicio durante más de 10 años.