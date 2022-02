Noah Higón: "Se nos enseña a no mostrar el dolor en redes sociales, pero del sufrimiento también se aprende"

La suya es una vida de superación y lucha diaria. ‘Vivo el día a día, porque para mi puede no existir un mañana’, nos dice sabiamente Noah Higón, la joven valenciana que padece 7 enfermedades raras y que ha conseguido hacerlas visibles a través de sus redes sociales. ‘No sigo ninguna estrategia de marketing. Quizá no tenga el feed más bonito, pero sí el más real’, nos ha confesado hoy en una entrevista en Trending Cope.

Vivo el día a día, nunca pienso en el futuro

A punto de cumplir 24 años, Noah es casi licenciada en Derecho y politóloga por la Universidad de Valencia. Allí, en el Campus de Tarongers, presenta mañana viernes 25 de febrero su segundo libro, ‘De esperanza marchita’, a las 18.00 de la tarde. ‘No es un título triste ni nostálgico… sigue un poco la línea de lo que siempre me ha dicho mi padre sobre la esperanza, que por poca que sea, esperanza es’.

Noah no se considera un referente para nadie, pero sus casi 100.000 seguidores en Instagram atestiguan que tiene pegamento con su audiencia. ‘Solo siento que soy la voz de muchas personas, desde allí abrazo a madres coraje que nunca eligieron serlo, personas anónimas que sufren cada día y que son maravillosas. Las redes sociales me han permitido conocer a gente súper fuerte que padece enfermedades con las que conviven a diario. Son como mi familia’.

Un camino, el de las redes sociales, que decidió recorrer cuando apenas tenía 15 años. ‘Entonces vivía en un hospital casi confinada y nadie quería mirar al dolor a la cara. Ahí empezó todo. Sin más. Decidí hacer visible mi día a día mostrando, en ocasiones, mi cuerpo con cicatrices. Todos tenemos cuerpos maravillosos y las redes deben mostrarlos en toda su realidad.’

El prólogo de su libro está escrito por Irene Villa, un gran referente para Noah. ‘Bueno, a Irene ya la considero mi amiga. Conecté con ella desde el primer día. Es una gran persona, a la que quiero y que me acompaña mucho’. Sobre si su optimismo ante la vida tan dura que le ha tocado vivir le supone una presión, ella se muestra más libre aún, ‘ser positiva es una opción. No siento que deba ser fuerte por obligación, porque también hay días en los que muestro más la amargura de la enfermedad’.

Noah nos deja una gran lección de vida, ‘vivo el día a día, nunca pienso en el futuro y creo que eso es lo más maravilloso de vivir. La vida me ha enseñado a no saber qué habrá mañana, así soy más consciente de que la vida es hoy’.

Audio