Ninguna empresa se presenta al suministro de las telas para los trajes de las Falleras Mayores de Valencia

Según ha podido comprobar Cope Valencia, ninguna empresa ha decidido presentarse al concurso de suministro de telas para la confección de trajes oficiales de valenciana de las Falleras Mayores de Valencia y sus Cortes de Honor de 2022.



El pasado 1 de octubre, Junta Central Fallera publicó la convocatoria del ‘Contrato mixto de suministro de telas para los trajes de valenciana y de manteletas y servicio de confección de trajes de valenciana de las FFMM/Cortes Honor ejercicio 2022 (6 lotes)’, por un importe de licitación de 79.230,8 € (iva incluido) y cuya fecha de finalización de presentación de ofertas finalizó el 18 de octubre.



Hay que indicar que según los plazos fijados por los propios pliegos redactados por el Ayuntamiento, los lotes 1 y 2 (telas) y los lotes 3 y 4 (manteletas) deberán entregarse como máximo en la primera quincena de noviembre de 2021. Y los lotes 5 y 6 (confección de trajes), la entrega sería como máximo en la primera quincena de diciembre.



NADIE OFERTA AL SUMINISTRO DE TELAS Y ESTOS DOS LOTES QUEDAN DESIERTOS



Cope Valencia ha tenido conocimiento de que han quedado desiertos los lotes 1 y 2 que corresponden respectivamente a los suministros de las telas para los trajes oficiales de la Fallera Mayor de Valencia y su Corte de Honor y para la Fallera Mayor Infantil de Valencia y su Corte de Honor, al no presentarte ninguna empresa a estos dos lotes.



Asimismo hemos podido conocer como desde Junta Central Fallera, se ha procedido a generar el expediente para, in extremis, y tras dirigirse a distintas empresas, formalizar los respectivos contratos menores directos con las mismas mercantiles para poder asegurar el suministro de las telas. Los mencionados contratos menores, al cierre de esta información, no estaban firmados con las empresas finalmente responsables del suministro de las telas.



No se entiende por parte del sector, que tiene que hacer la temporada en cuatro meses, cómo el Ayuntamiento no ha sido capaz de atraer y hacer atractivo un concurso que siempre lo ha sido, por lo singular de poder vestir a las máximas representantes de la fiesta grande de la ciudad, las Fallas, "estamos hablando de nuestra fiesta y se lo tendrían que hacer mirar el porqué no quiere presentarse nadie". Este medio se ha dirigido a responsables de empresas textiles del sector y es generalizado el malestar generado por JCF, provocado por los plazos mínimos que se conceden para poder trabajar y las bajas cuantías económicas licitadas, por lo tanto nada quiere tirar sus trabajos por los suelos.



Empresas que llevan más de una década presentándose al concurso, critican que “No piensan que aún no estamos al cien de personal, no va a dar tiempo a hacer los trajes".



EL AYUNTAMIENTO SIGUE SIN ADJUDICAR A FECHA DE HOY NINGUN CONTRATO, GENERA INCERTIDUMBRE EN LOS INDUMENTARISTAS, Y PROVOCA LA REDUCCIÓN DE PLAZOS



Según señala el anuncio de licitación para los posibles ofertantes, el plazo de ejecución de este contrato iría del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2021. El dato significativo es que a fecha de hoy (9 de noviembre), no ha sido adjudicado ninguno de los lotes de este concurso que se iniciaba el 1 de octubre, ni los contratos menores que deberán solventar la situación de ‘declaración de desierto’ de los lotes correspondientes a las telas para los trajes oficiales.

Además, se ha comprobado que, desde el día 18 de octubre fin del plazo de presentación de ofertas, no se ha reflejado en la Plataforma de Contratación del Estado ningún movimiento ni detalle en este concurso.

Es curioso que dentro de la baremación y criterios de adjudicación, se fije como valorable las reducción del plazo de entrega hasta un máximo de 15 puntos, cuando apenas va a quedar margen para su reducción, siendo la mejor oferta económica valorada en hasta un 85 puntos como máximo, “cuando es el propio Ayuntamiento quien incumple los plazos para facilitar a los ofertantes la presentación de ofertas, y en su caso, posterior preparación y entrega de los productos en condiciones, de calidad y plazos, óptimas como exigen los indumentaristas, en aras del respeto y reconocimiento a su trabajo que es pilar fundamental de la Declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”, que en breves fechas celebrará su quinto aniversario.



Hay que recordar que localidades como Torrent, Gandía, entre otras, sí que han cumplido sus plazos habituales en tiempo y en forma en el tema de la indumentaria de sus máximas representantes, pese a no celebrar sus las fallas 2021 hasta el mes de septiembre, no paralizaron en ningún momento el trabajo de las empresas ni retrasaron el estreno de los trajes para las nuevas representantes 2022.