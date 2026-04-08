La necesidad proteger y potenciar el patrimonio hidráulico valenciano: "Son joyas que hay que defender"

El valor patrimonial de las obras de ingeniería civil es una riqueza a menudo olvidada. Así lo ha manifestado Jesús Contreras, vocal del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Comunidad Valenciana, en el programa 'Mediodía COPE Más Valencia' con Carles Villeta. En el marco del segundo Congreso Internacional del patrimonio de la Obra Pública y de la Ingeniería Civil celebrado en Valencia, Contreras ha destacado que nuestro país posee infraestructuras hidráulicas cuyo valor es comparable al de grandes obras de arte, pero que no gozan del mismo reconocimiento.

El principal reto es la falta de percepción de estas construcciones como parte del patrimonio histórico-cultural. 'Ese es un problema, que nosotros estamos mucho reivindicándolo desde la asociación', ha señalado Contreras. A diferencia de catedrales o puentes diseñados por arquitectos de renombre, las presas y canales parecen quedar fuera del foco de protección, a pesar de su importancia. "A nadie se le ocurriría abandonar un puente de Eiffel", ha comparado el experto para subrayar la necesidad de proteger las obras de grandes ingenieros españoles.

" data-width="500">

Joyas de la ingeniería en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana alberga algunos de los ejemplos más notables de este patrimonio. Contreras ha destacado tres 'joyas': la presa de Tibi, del siglo XVI y encargada por Felipe II, que 'actualmente se sigue utilizando' y está reconocida como Bien de Interés Cultural; la presa de Elche, una 'auténtica preciosidad' de 1920; y la presa de Isbert, en el río Girona, un arco con una técnica "muy particular" de los años 60 que pertenece al municipio de Vall de Laguart.

te puede interesar De familias a jóvenes y turistas extranjeros: así está revolucionando el caravaning el turismo en Alicante

Según el vocal de la asociación de ingenieros, la presa de Tibi, junto con la de Almansa, es una de las presas más antiguas de Europa en explotación, sin contar las de origen romano. A nivel nacional, España cuenta con un parque de 1.300 grandes presas, de las cuales 122 son centenarias y 'hay que cuidarlas'. Ha recordado también el legado de 'grandísimos ingenieros hidráulicos' como José Torán o Fernández Casado, autor de maravillas como la presa de la Retorna en La Rioja.

Potencial turístico por explotar

Contreras ha defendido "sin duda alguna" el potencial turístico de estas infraestructuras. "Igual que haces una ruta turística para ver la Ciudad de las Artes, no estaría de más en Alicante hacer una ruta para ver el patrimonio hidráulico que hay, que es espectacular", ha propuesto. Ha recordado que esta tierra está muy ligada a la cultura del agua y los regadíos, y que ejemplos como la presa de Aldeadávila, famosa por aparecer en películas, demuestran el interés que pueden generar.

A nadie se le ocurriría abandonar un puente de Eiffel" Jesús Contreras Vocal

Precisamente, uno de los objetivos del Congreso que acoge Valencia es reivindicar el valor de las obras públicas no solo desde un punto de vista social y de seguridad, sino también como patrimonio visitable. La conversación ha concluido con la idea de que conocer y difundir este legado es el primer paso para que los ciudadanos puedan valorarlo, visitarlo y, en definitiva, contribuir a su necesaria conservación.