Museos abiertos, música y "tertulias a la fresca" para celebrar la Gran Nit de la Gran Fira

La música, las exposiciones y las "tertulias a la fresca" serán las protagonistas desde la tarde hasta la madrugada de este sábado día 20, en que se celebra la Gran Nit de la Gran Fira de València 2019.

Así, según ha detallado el consistorio en un comunicado, el sábado será una jornada de puertas abiertas en museos y monumentos de la Delegación de Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València, a los que se suman también el Museo del Corpus-Casa de las Rocas y otros recintos gestionados desde la Diputación de Valencia y la Generalitat.

Habrá un amplio programa de actividades, por lo que museos y monumentos tendrán un horario especial. Desde las 10.00 y hasta las 01.00 horas de la madrugada abrirán sus puertas el Almodí, la Casa Museo Benlliure, el Centro Arqueológico de l'Almoina, la Lonja y los museos de Historia, del Arroz y de la Ciudad. La entrada a todas las actividades será libre y gratuita, aunque estará limitada a la capacidad de los respectivos espacios.

Con todas las actividades programadas se consolida la Gran Nit de la Gran Fira como noche de cultura y ocio con numerosas propuestas para la ciudadanía. Junto con los espacios mencionados, también se suman a la celebración el Centre del Carme, la Fundación Bancaja, l'Íber-museu de soldadets de plom, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Cerámica González Martí, el Museo del Corpus, el Museo de Prehistoria, el Museo Valenciano de Etnología y el MuVIM.

Entre las actividades, destaca la actuación del grupo Jazzmatiks en l'Almoina a las 20.00. Jazzmatiks es un grupo de la Marina que versiona, en clave de jazz, "grandes temas" de música escrita en valenciano, que incluyen temas de artistas de siempre (como Raimon o Sau) y otros de grupos de la actualidad más reciente (como La Gossa Sorda, Obrint Pas o Aspencat)*.

También a las 20.00 horas tendrá lugar la "tertulia a la fresca" en el Cabanyal. Tendrá como protagonistas al Museo del Arroz, el barrio del Cabanyal y la cultura popular valenciana a través de la evolución de la molinería del arroz en los últimos cien años.

Las personas asistentes podrán participar de manera activa en este encuentro, que estará acompañado de una degustación de vinos y varios tipos de arroz y amenizado por algún tradicional *cant de batre*. Participarán en la actividad Josep Martorell (escritor y cronista del Cabanyal), Rafa Marí (maquinaria para molinería), Miguel Minguet (arrocero), Pepiu de Castellar (cant de batre) y Santos Ruiz (Gerente de la D.O. Arròs de València), entre otros.

SMOOTH JAZZ EN LA LONJA Y EL MUSEO DE LA CIUDAD

Con un variado repertorio de jazz y soul, Mona Band Trio amenizará la noche en los jardines de la Lonja. Integran el grupo Mona de Lis, Miguel Anda y Tino González. "Su trayectoria profesional está influenciada por diferentes estilos así como de la música de una infinidad de artistas y músicos de todos los tiempos", han señalado desde el consistorio.

También sonará jazz en el Museo de la Ciudad, con una actuación de Mona Band Trio a las 22.30 horas. Concierto de música ligera que tendrá lugar en el patio del Palacio del Marqués de Campo, sede del Museo de la Ciudad.

A continuación (sobre las 23.30), dará comienzo una visita guiada a la exposición temporal "Rius per l'aire", de la mano de Luis Arciniega (Catedrático de Historia del Arte en la Universitat de València y Director de la Cátedra Demetrio Ribes), con el objetivo de "realzar el patrimonio de la cultura del agua como una de las señas de identidad del territorio valenciano".