El museo El Carme de València expone el primer grafiti salvado de un derribo

El museo Centre del Carme (CCCC) de València ha recibido esta mañana el primer "grafiti indultado" de España, un retrato de David Bowie realizado por el artista Jesús Arrúe, que ha sido extraído de un muro de la ciudad para ser expuesto, durante un año, en este centro cultural valenciano.



Esta actuación ha sido posible gracias a la movilización ciudadana y del propio autor de la obra de arte urbano a través de las redes sociales, y con la implicación del Ayuntamiento de València y del centro cultural para salvar el grafiti, que estaba ubicado en la pared de un edificio que iba a ser demolido.



El grafiti ha sido extraído del muro por especialistas del máster de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Universitat Politècnica de València (UPV) y trasladado esta mañana al claustro gótico del museo de El Carme.



El retrato permanecerá expuesto en este centro cultural durante un periodo aproximado de un año, según ha informado el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana.



"En el Centre del Carme desarrollamos un trabajo intenso y constante en torno al arte urbano, una de las disciplinas que definen la sociedad de nuestro tiempo", ha señalado el director del consorcio de museos y del CCCC, José Luis Pérez Pont.



El grafiti de David Bowie se pintó entre mayo y junio de 2019, junto al antiguo estudio de pintura de su autor, Jesús Arrúe, en la calle Beneficencia de València, en el casco antiguo de la ciudad.



La obra, además, tiene un significado especial para el artista, que es un gran admirador de Bowie y de Madonna, quien adquirió una de sus obras.



Se trata de un retrato figurativo del cantante británico, y desde su creación se ha convertido en una de las obras más mediáticas y representativas del arte urbano valenciano.



En agosto de 2022 se iniciaron las obras en el edificio en el que se encontraba el grafiti y Arrúe puso en marcha una campaña en Instagram con la etiqueta #salvemosgraffitibowie para salvar la obra de su posible derribo y reubicarla en otro lugar público.



Finalmente, tras la movilización ciudadana y la colaboración del dueño del edificio, el grafiti ha sido extraído del muro mediante un complejo proceso, sufragado por el Consorcio de Museos, con la participación de la Universitat Politècnica de València.



Así, este retrato se ha convertido en la primera obra de arte urbano indultada en España, que será expuesta en lo que fue la mazmorra del antiguo monasterio.



Jesús Arrúe, en declaraciones a EFE, ha agradecido la movilización ciudadana que ha posibilitado salvar la obra y que es también un "reconocimiento al arte urbano" y a su trabajo, "porque nunca me he sentido profeta en mi tierra, como muchísimos artistas más".



El grafiti de Bowie era una de las obras más conocidas del artista figurativo y expresionista valenciano, ya que además estaba incluida en una de las rutas turísticas por el arte urbano de la ciudad.



Arrúe señala que cuando se difundió la noticia del posible derribo del muro recibió la oferta de un comprador privado, un cliente habitual y conocido cuya identidad no ha querido desvelar.



Afirma asimismo que ha recibido llamadas de otros espacios museísticos para su exposición tras su paso por El Carme de València, y "ese es el recorrido que me gustaría que tuviera, su exhibición pública", que fue para la que nació la obra, señala.