¿Cómo han vivido las personas mayores la pandemia del coronavirus?

La fundación dela Caixa ha publicado un informe bajo el nombre de 'Personas mayores: Fortalezas que surgen de la adversidad' que cuestiona la minusvaloración de personas por cuestión de edad. En concreto, de las que superan los 60 o 70 años. Por el contrario, destaca las fortalezas demostradas en estos tiempos difíciles.

En COPE Valencia hemos hablado con una de las personas que han decidido participar en este informe. A través de Mediodía COPE MÁS Valencia, Carles Villeta ha conocido a Margarita Moreno Castillo. Una persona de 90 años con una discapacidad visual del 90%, para conocer como ha vivido estos duros meses de confinamiento por la pandemia del COVID-19.

Tras preguntarle como ha vivido estos meses respondía que ''no lo esperábamos, pero hemos tenido que vivir con ello, acostumbrarnos a utilizar guantes, mascarilla y desinfectante. Pero la vida no se ha parado, yo he seguido haciendo mi vida normal, protegida, pero sin dejar de hacer nada''.

El mundo no se acaba aquí, no es ni la primera ni la última pandemia

''Nosotros somos el mayor riesgo que hay, pero no tenemos que morir si seguimos las indicaciones y nos protegemos. El mundo no se acaba aquí, no es ni la primera ni la última pandemia. En la historia han habido muchas ya''.

También hablo de sus hijos. Ambos trabajan desde casa y no han sufrido un ERTE pero reconoce que vivimos un época muy dificil para los más jóvenes. ''Mis hijos están trabajando, desde casa, y doy gracias a Dios. Nos preocupa la juventud, es la más preparada de toda la época de España, y vivimos momentos muy complicados. Mi hija tiene dos carreras y 5 idiomas, y se ha tenido que ir al extranjero porque aquí no hay faena''.

El director científico de este estudio, titulado ‘Personas mayores, fortalezas que surgen de la adversidad’,Javier Yanguas, advierte de que con la pandemia ''se han dado pasos atrás en el estigma de los mayores'', y recuerda que en cuestiones de protección ''se ha metido en el mismo saco a quienes tienen 70 y a sus padres, de 95''. Dos franjas de edad en las que distan treinta años.

Yanguas advierte de que muchas personas ''se han sentido señaladas como grupo de riesgo sin más. Todos entran en el grupo. Se dice que el coronavirus afecta más a los mayores, pero no se tiene en cuenta su diversidad. Puede estar mejor de salud que una persona de 70 que uno de 50: no es lo mismo alguien de 65 que alguien de 99'', apunta sobre la ''discriminación por edad'' y un trato demasiado genérico para quien supere los 60 años sin tener en cuenta ''que las personas de una franja determinada pueden ser entre sí tan distintas como las de cualquier otra''.