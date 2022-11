El Mundial de Qatar también se juega en Arena

Grandes y pequeños suman su apoyo a la roja para dar la bienvenida a uno de los eventos futbolísticos internacionales más esperados: ¡el Mundial de Qatar 2022! Cuatro años después de que Francia se proclamara campeona en Moscú en una gran final ante Croacia, tenemos puestas todas nuestras esperanzas en la Selección para que vuelva a hacernos soñar con un triunfo como el de 2010 en Sudáfrica.

Y para incentivar esa ilusión durante las semanas de fase de clasificación y que disfrutes como nunca del Black Friday más futbolero, el Centro Comercial Arena quiere que consigas un montón de regalos con la acción MUNDIAL DE PREMIOS. A partir del 18 de noviembre podrás disfrutar de dos promociones: una física en el centro comercial y otra digital a través de tu móvil o de tu ordenador con el fin de que hagas tus predicciones para cada uno de los partidos que juegue la Selección.

Por un lado, podrás participar en la porra de resultados de cada partido del Mundial 2022 acudiendo al punto de información de Arena (primera planta) durante los días previos a cada encuentro y presentando un ticket de compra de Arena,de valor igual o superior a 10€. El Black Friday, que arranca el 25 de noviembre, ¡será tu gran aliado en esta acción!

En total podrás realizar un máximo de ocho predicciones (dos por cada partido). Para los encuentros de la fase de grupos: el España-Costa Rica del 23 de noviembre, el España-Alemania del 27 de noviembre y el Japón-España del 1 de diciembre. Y también para el de octavos de final (pendiente de confirmación, en el caso de que España se clasifique). Cada acierto en la porra se traducirá en una participación en un sorteo final, que se celebrará el 9 de diciembre y en el que estará en juego un total de 10 lotes de productos entre los que se encuentran camisetas de la primera y de la segunda equipación de 2022 de España, Brasil, Alemania e Inglaterra; balones de fútbol World Cup 2022 Al Rihla League, y tarjetas regalo de 50€ y de 100€ para utilizar en los establecimientos de Arena.

Adivina el once titular y gana estupendos premios Por otro lado, tendrás la oportunidad de hacer tus cábalas para tratar de acertar el once titular de cada partido que juegue la Selección en la Copa Mundial de Fútbol de 2022 y ganar estupendos premios. Desde el 18 de noviembre podrás participar en un juego online que te permitirá pronosticar los once jugadores de la roja que crees que pisarán los estadios de Qatar para cada encuentro y en qué posiciones. Haz clic aquí para acceder.

Podrás participar una vez por cada partido de la fase de grupos y de octavos de final: del 18 al 22 de noviembre para el primero, del 23 al 26 de noviembre para el segundo, del 27 al 30 de noviembre para el tercero y a partir del 1 de diciembre para el cuarto.

El día posterior a que se celebre cada encuentro Arena sorteará, entre todos los usuarios que hayan acertado, un lote compuesto por una camiseta de la primera equipación de España 2022, una camiseta de la segunda equipación, un balón World Cup 2022 Al Rihla League y una tarjeta regalo de 50€ para gastar en los comercios del centro comercial.

Además, el once titular que aportes para cada partido se traducirá en una participación extra en la porra que se juega en el punto de información, donde tendrás que acudir para contabilizarla. ¡No lo dudes y anímate en familia a participar en las porras y en el juego del once titular de Arena para conseguir estupendos premios durante el Mundial!