Mujer valenciana de entre 25 y 55 años, el segmento que más se ha incrementado en el uso de la bici

La Agencia de la Bici, adscrita al servicio de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, ha hecho público el segundo Informe de Movilidad Ciclista en la ciudad de València. El estudio, emprendido el pasado año con el objetivo de realizar un seguimiento y conocer mejor el perfil de las personas usuarias de la infraestructura ciclista diferenciando género, edad y tipo de vehículo, se ha realizado de nuevo mediante un conteo a pie de carril bici.

En esta ocasión, cinco han sido los puntos en los que se han realizado los conteos manuales, al incorporarse la intersección de la avenida Peris i Valero con Regne de València, la plaza de l’Ajuntament (en la confluencia con calle de Sant Vicent Màrtir y avenida Maria Cristina) y la avenida Primat Reig (entre las calles Alemanya y Villa de Muro), a los ya dos conocido puntos de la calle Alacant y el Pont de Fusta. En este sentido cabe destacar que el conteo de la Plaça de l’Ajuntament se realiza en calzada de un entorno pacificado, pero no en carril bici.

En cada uno de estos puntos se ha aforado la cantidad de ciclistas, tanto en bicicleta propia como en Valenbisi, personas en vehículos de movilidad personal (VMP) y otros vehículos que comparten infraestructura; y dentro de la categoría de ciclistas con bicicleta propia, se ha anotado una categoría adicional para las bicicletas con remolque y sillita y los vehículos de mensajería. Los conteos se realizaron en varios días laborables de octubre y noviembre de 2020 (de similares características a los del anterior informe).

Y el informe, realizado como el pasado año por Esther Anaya Boig, consultora e investigadora de movilidad ciclista del Imperial College London, dibuja un escenario de movilidad ciclista marcado por la pandemia de la COVID-19 en el que, grosso modo, continúa reflejando un uso mayoritario de la bicicleta en el reparto modal de la micromovilidad con un 71%, pero con un ligero ascenso de los VMP hasta el 28%, frente a los 74% y 25%, respectivamente, antes de la pandemia.

Contrastando las evoluciones en la intensidad de desplazamientos por las vías motorizadas y los carriles bici, el estudio señala que en el mes en que se recogieron los datos la movilidad motorizada se encontraba por debajo del 8% respecto al año anterior, mientras la micromovilidad solo registraba un descenso del 2%. Respecto al uso de la bici en particular, los datos también señalan cómo la pandemia ha afectado al uso de Valenbisi (que pasa del 14 al 10%), mientras la bicicleta privada prácticamente se mantiene (pasa del 60 al 59%). Además, aunque la movilidad ciclista no ha escapado a los efectos de la pandemia y el informe refleja una tímida disminución del número de personas ciclistas con respecto a 2019, destaca que no sucede así en la franja de mujeres de 25 a 55 años en la que la movilidad en bicicleta ha seguido incrementando.