Muere Pipo Arnau histórico del deporte valenciano

Pipo Arnau (José Arnau Rovira), una institución del deporte en València ha fallecido tras una larga enfermedad. Familia de deportistas ilustres, su tienda Deportes Arnau fue siempre una referencia para los amantes del deporte en la ciudad durante casi un siglo. Pipo acababa de cumplir 77 años.









Pipo Arnau, además de proveedor de ropa para el Valencia CF, fue uno de los fundadores del Valencia Basket y, como empresario, era uno de los socios fundadores de Futplaya Eventos, la empresa que trajo el fútbol playa a la ciudad hace veinticinco años, Pipo fue píonero en muchas cosas relacionadas con el mundo del deporte, tanto a nivel profesional como de promoción y difusión del deporte de base. Colaborador habitual de los medios de comunicación, Pipo Arnau fue asiduo de las transmisiones y progeamas deportivos de COPE Valencia durante casi 20 años.





En 2019, nuestra emisora quiso distinguirlo con el galardón que en la VIII edición de los Premios COPE Valencia reconocía su labor al frente de su tienda de deportes que regentó durante casi medio siglo y en la que era imposible no encontrar lo que buscabas. En otro tiempo, sin internet o compras 'on line' su buen hacer y sus contactos eran capaces de conseguir material y productos que no llegaban a Valencia.













