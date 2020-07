Movilización en Valencia para pedir una regularización de todos los migrantes

Hoy domingo 19 de julio, ONG y colectivos se movilizan en 11 ciudades del terrotorio español, entre ellas la ciudad de Valencia, para exigir la regularización de todas las personas en situación administrativa irregular.

Esta iniciativa, redactada por el movimiento #RegularizaciónYa y por la Coordinadora Obrim Frontera, pretende pedir el debate en el pleno de la Proposición No de Ley que insta al Gobierno a iniciar un proceso de regularización "amplio, inmediato y sin condiciones".El movimiento pide una regulación que "debe incluir a todas las personas y no solo a las pertenecientes a un sector o situación determinada".

Se estima que en España hay 600.00 y 800.000 personas en situación "irregular" en España. El cálculo, que no es oficial, es el resultado de la diferencia existente entre estadísticas oficiales, como el Padrón Municipal, y los datos sobre extranjeros con permiso de residencia, esclarecidos por el Observatorio de la Inmigración.

El objetivo de estas dos organizaciones, el movimiento #RegularizaciónYA y la Coordinadora Obrim Frontera, es "visibilizar y denunciar las situaciones de desprotección y de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes en situación administrativa irregular.

El portavoz de #RegularizaciónYa y de ASNUCI, Seydou Diop, ha delcarado que "social y políticamente aún se ve con xenofobia al inmigrante". Las ONG y colectivos antirracistas han destacado que la pandemia ha puesto en evidencia cómo los colectivos vulnerabilizados son "quienes han estado más expuestos" ya que "son quienes han quedado fuera de todas las medidas sociales diseñadas por el Gobierno, como por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital". Por esa razón, Diop insiste que este es el momento idoneo para normalizar la situación de todas aquellas personas que se encuentran en "estado irregular" ya que "estamos en una crisis sanitaria y económica a escala no solo nacional, sino mundial".