Mónica Oltra: “Me satura Ayuso”

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra ha respondido a las declaraciones de la vicepresidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso realizó ayer en la que en las que rechazaba comparar la evolución de la pandemia en Madrid con la Comunitat Valenciana en una entrevista en Telecinco.

La portavoz del Gobierno valenciano ha utilizado la expresión en valenciano “me reglota” que significa angustia, volver los alimentos a la boca, según la Academia Valenciana de la Llengua.

Oltra ha explicado que no ha utilizado esa expresión en sentido de angustia, sino que se siente "saturada" de la sobreinformación de todo lo que afecta a Madrid, como si estuviera aquí al lado”, ha asegurado Ultra quien ha señalado que por ejemplo de La Rioja no sabemos nada.





“Si llueve en Madrid parece que nos mojamos todos, aunque haga un sol espléndido en Valencia o Alicante", ha lamentado

"Ya me satura Madrid, no sé a ustedes, porque sabemos más de lo que pasa en Alcorcón que en Xàtiva, que está más cerca. Todo el mundo se merece un Gobierno que se preocupe por ellos, que no maltrate los servicios públicos", ha lamentadoo Oltra.

Asimismo, ha insistido en que València "es una capital europea" y ha ironizado al asegurar que "aunque Madrid sea España y España sea Madrid, que yo sepa, la ciudad de Valencia está en España, y es una capital, y desde luego no resiste la comparación de las políticas que se hacen aquí con lo que pasa en Madrid, y lo lamento mucho por los que viven allí", ha agregado.

Al ser preguntada por si considera un desprecio las palabras de Ayuso, Oltra ha contestado: "que diga lo que quiera, está en ejercicio de su libertad de expresión. La gente sabe el impacto positivo de las políticas de este gobierno sobre la vida de las personas. Como no vota aquí, no me preocupa mucho", lo siento por los que viven allí”, ha añadido.