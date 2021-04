Moncloa se enfada con Ximo Puig por su reunión con Janssen

Al Gobierno de Pedro Sánchez no le ha sentado nada bien la agenda del President de la Generalitat Ximo Puig. En concreto la reunión del pasado martes con directivos de la farmacéutica de Janssen. Lo cierto es que antes con Janssen el jefe del Consell también había mantenido un encuentro con respresentantes de AstraZeneca, sin que despertara los recelos del ejecutivo de Sánchez.

¿Que ha cambiado entonces desde ese primer encuentro al de Janssen? La casualidad , según desvelaba ABC, hizo que se juntaran tres factores: por un lado el Presidente Sanchez comparecía ante los medios, tras meses sin hacerlo, para anunciar su plan de vacunación, la presidenta de la Comunidad de Madrid admitía haber mantenido contactos con representantes de la farmacéutica rusa Sputnik para la adquisición al margen del Gobierno de sus diales, y Puig anunciaba que la Comunitat recibiría dos millones de dosis de la vacuna de Janssen.

?? @ximopuig sobre el procés de vacunació ?? ‘Fins a final de setembre tindrem 2 milions de dosis de vacunes de @JanssenESP . Té com a condicionants favorables que és una única dosi i que té major facilitat de mobilitat, el que ens permetrà arribar a més persones’’ pic.twitter.com/vmp1JkacL6

Desde Moncloa, interpretaron el anuncio como una negociación bilateral entre el Gobierno de Puig y la farmacéutica, en la línea de Ayuso lo que torpedeaba la estrategia electoral de Moncloa y del PSOE de atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid por alejarse de la estrategia nacional.

Nada más lejos de la realidad, pero el simple anuncio molestó tanto en el ejecutivo de Sánchez que Puig tuvo que salir a las 24 horas y dejar claro que en el encuentro era informativo y en absoluto para negociar de forma unilateral la adquisición de viales de Janssen.

?? @ximopuig "La trobada amb Janssen es va mantindre en termes del marc de la Unió Europea. Arribaran 200 milions de vacunes a la Unió Europea, 20 dels quals són per a Espanya i 2 per a la Comunitat Valenciana" https://t.co/1ourTTiwaQ via @apuntnoticies