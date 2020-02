Mollá convoca horas antes de la "tractorada" una reunión con los agricultores

La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, se reunirá el próximo lunes con el sector agrícola y ganadero y con las comunidades de regantes para escuchar sus reivindicaciones y establecer estrategias conjuntas que garanticen unos precios justos y refuercen "que se puede vivir con dignidad en el campo".

"Si no se cubren los costes de producción, la agricultura está en vías de extinción y por tanto no podemos consentir que nuestros agricultores no puedan vivir de sus cultivos", ha señalado la consellera, que ha mostrado su apoyo a las demandas que los sectores afectados reivindicarán el próximo viernes en varias ciudades.

Entre las propuestas planteadas al ministro de Agricultura, Luis Planas, en la reunión de urgencia que se celebró en Madrid se encuentran la petición de limitar los tratados de libre comercio que entran en conflicto con los productos españoles; garantías en los puertos europeos de entrada; medidas que acaben con el veto ruso y que compensen a los agricultores y ganaderos por los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense de Donald Trump.

En un comunicado de su Conselleria, Mollà incide en que hay que trabajar en el ámbito estatal y europeo para "poner punto final a la dinámica destructora del ámbito agrario".

En esta línea, la consellera apela: "Esperamos una reacción del Ministerio, de sus competencias propias pero también de las que se han de reivindicar con más fuerza en la Unión Europa".